【英超】摩連奴偷雞公園主持訓練課　多名熱刺球員違反指引

在香港，有些屋邨伯伯因為聚集下棋而觸犯禁聚令，而在英國的倫敦，熱刺領隊摩連奴就在疫情的非常時期，在公園辦訓練課，與熱刺球員操練。 對於將帥在疫情中勤力操練，熱刺會方並不欣賞，球會發言人表示，已經提醒球員保持社交距離，他們會再強調這個訊息。

有人周二在社交網站上載影片，曝露多名熱刺職球員違反隔離指引，在戶外聚集訓練。影片中可見賴恩施斯隆及達雲臣山齊士兩名熱刺守將在一個公園跑步。兩人並排而跑，距離十分接近。

還有網友在公園遇到熱刺領隊摩連奴，他帶領尼當比利等球員操練。據報，他們住處接近，所以約出來一起訓練。

然而據英國政府的指引，在新冠肺炎疫情期間，所有人都應該盡量留在家中，每人每天都可以一次出外散步或做運動，但都要與其他人保持兩米距離，除非是同住一屋的人。

熱刺球員出外訓練未有保持社交距離：

另外，熱刺後衛奧里亞與朋友外出，他們自拍放上網，結果被網友發現他們社交距離不足。

熱刺發言人回應時表示：「我們已經提醒所有球員，在戶外運動時，要保持社交距離。我們會繼續加強這個訊息。」

熱刺已經停止正常訓練，但有網友發現，摩連奴在倫敦一個公園與球員操練。（Getty Images/資料圖片）

英超球會「疫境」見真情：

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