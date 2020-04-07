【英超】利物浦「跪低」放棄政府資助　CEO發信向球迷致歉

利物浦在上周末公布部份職員將放無薪假，並在英國政府資助下代繳薪金，隨即引來外界極大的反響，一致批評紅軍管理層的決定，而利物浦行政總裁彼得摩亞（Peter Moore）向紅軍球迷發公開信致歉，並收回早前的決定。

利物浦在上周六（4日）宣布部份職員放無薪假，好讓球會可以申請英國政府的資助計劃，以公帑代為繳付員工的薪酬，而這決定卻引起一場「關公災難」。雖然利物浦並非首支英超球隊作出這決定，但作為一支全球第七富有的球會而言，外界隨即對紅軍口誅筆伐，包括加歷查在內的名宿亦炮轟母會，這是自拆招牌的舉動。

利物浦年賺逾億照用納稅人錢出糧 英國名嘴狂轟：恥辱

早前利物浦決定以政府資助代繳薪金，引起外界極大反響。（資料圖片／Getty Images）

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利物浦高層的決定有違背球隊「YNWA」的格言，眼見外界反應極大，利物浦的高層亦終於「跪低」，行政總裁彼得摩亞向球迷們發公開信認錯，「我們在上周作出一個錯誤的決定，就此必須向廣大的利物浦球迷致歉，所以我們將不會申請政府的援助計劃，並將運用其他方式確保所有員工的收入不會受影響。」

利物浦CEO摩亞隨即「跪低」，向球迷發公開信致歉。（Twitter截圖）

另一邊廂，班主同樣來自美國的紅軍宿敵曼聯，處理今次停擺危機的手法明顯更勝一籌。繼早前宣布如常向比賽日工作人員出糧後，英國傳媒《每日郵報》消息指，曼聯行政總裁活華特（Ed Woodward）向全體員工發內部電郵，表示疫情期間將如常發薪，亦未有任何要求員工放無薪假的打算。

英媒指曼聯CEO活華特向員工發電郵，表示如常出糧，向一眾員工派定心丸。（資料圖片／Getty Images）

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