【FIFA 20】網民分享基格利殊UT陣容　經典與現役組成怪物進攻

外國論壇reddit近日有網民於網上發文，分享與阿士東維拉球星基亞利殊於足球遊戲《FIFA 20》對戰，基亞利殊的陣容更因而曝光，惹來網民討論。

基亞利殊早前違反隔離令，出門到友人家開派對，之後更因交通意外東窗事發備受批評。網名Molerat_king的reddit網民早前分享，自己與基亞利殊於《FIFA 20》交過手，終以4：2贏波，更分享了基亞利殊的陣容。

即睇基格利殊「防守食得㗎？」陣容（4-1-3-2、按圖放大）

*為Team of the Year Card

^為Pro Players Card

+ 7 + 6 + 5

網民：留喺屋企咪好囉

這個陣容引起網民討論，但都離不開他早前開P一事。有網民說：「肯留喺屋企咪好囉。」又有巴打補刀說：「仲唔使撞車添。」、「亦冇飲到爛醉，又叫人留喺屋企自我隔離又出去蒲。」

其他網民就集中評論這個陣容，有指陣容不錯，但可以換一換位就達至默契爆表，亦有人認為轉踢4-3-3效果更佳。

基亞利殊新陣容曝光。（網上圖片）

即睇基亞利殊新陣換走咗咩人（按圖放大）

這個陣容連施丹都要出任防中，真正防守球員就只有意大利名宿馬甸尼、利物浦中堅雲迪積克及傳奇門將耶辛，絕不掩飾搶攻的決心。事實上，基亞利殊本來陣容並非如此，雖然仍是攻強於守，但中場有法國名將韋拉，右閘又用阿根廷一代守將辛尼迪出任，未有新陣容般視防守如無物。

進攻上亦有不同，左翼用上了尼馬，右翼的美斯亦非現時Team of the Year版，而是能力值96的歐聯版。

基亞利殊舊陣容（網上圖片）

英超經典賽事重溫時間表（按圖放大）