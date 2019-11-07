【FIFA 20】曼城後衛基爾獲加變「新門神」　搞笑自製新卡

艾達臣摩拉斯、哥迪奧巴禾分別傷出、領紅，曼城歐聯作客阿特蘭大突然中門大開，基爾獲加臨危受命，穿上門將球衣、戴上手套，最後助曼城守住和局。 力保不敗後，這名英格蘭後衛於instagram上開玩笑，要《FIFA 20》為自己製作一張門將卡。

曼城對阿特蘭大一戰，正選門將艾達臣在半場時因傷退下火線，由哥迪奧巴禾入替把關，但完場前巴禾在出迎時鏟跌對手領紅被逐，哥帥在沒有另一名門將入替下，只好換入基爾獲加客串把關。串演門將的基爾獲加並非輕鬆完成賽事，面對對手的罰球勁射，雖然稍稍「甩手」但仍把皮球沒收，為球隊力保和局。

按圖放大：基爾獲加做「龍門替工」把關前因後果

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獲加賽後於自己IG上載Story，自詡把關功夫足以得到電子遊戲《FIFA 20》一張門將卡。這名29歲英格蘭後衛更自製一張門將卡作參考，只見他的撲救達81、反應有82，雖然撲救出現「甩手」，但把關手法高達86。

獲加想綜合數據達87有難度。(Kyle Walker instagram)

《FIFA》曾給替工門將製新卡

事實上，獲加希望得到自己的門將卡並非沒可能。早在2012，加拉塔沙雷門將梅斯利拿對在比賽中被逐，巴西中場菲臘比美路成為臨時替工，更為球隊救出12碼，對埃拉澤（Elazigspor）守住勝局。《FIFA》製造商EA Sports認同美路的表現，更為他在該周的「最佳陣容」製作一張門將卡。不過，門將版的美路綜合數據只得64，遠不如擔任中場的81，可見獲加就算得到自己的門將卡，都不會有87那麼高。