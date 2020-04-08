霍啟剛批抗疫基金對體壇支援不足　教練獲補助：有工開好過等接濟

新冠肺炎疫情重創經濟，政府今日（8日）公布第二輪防疫抗疫基金，當中亦有措施關乎體育界，註冊體育教練、早前被政府要求關閉的健身中心等場所，均會獲補助及資助。 但在教練們眼中，一筆過7500元的補助，又能幫到幾多？

逾1300億港元的防疫抗疫基金措施中，與體育界有關的，包括：向在學校任教、或於各體育總會註冊的體育教練，每人發放一筆過7500港元補助；另外，早前被政府要求關閉的場所中，亦有健身中心、遊樂場所（桌球場所、公眾保齡球場及公眾溜冰場）等體育相關場所，這些「被指令關閉或採取指明預防措施的行業」，會獲一次過10萬港元的津貼。

林鄭月娥公布新一輪防疫抗疫基金措施，當中有措施覆蓋體育界。（余俊亮攝）

早前遭政府強制關閉的健身中心、拳館等行業，可獲10萬元一次性資助，但連一間館的月租也遠遠不及。（資料圖片）

對於許多已「手停口停」多月的體育教練而言，一筆過7500元補助又能幫到幾多？本職為學校、總會及球會足球教練的吳子維，近月發起了「香港足球教練大聯盟」，以召集人身份號召了約500名本地足球教練，希望尋找方法度過疫境。



吳子維表示，7500元的一次性補貼「多多少少也有幫助」，但坦言停課時間越長、幫助效果越低，「假如6月能取得這筆款項、疫情又可以在暑假完結，或可以應急，否則政府或者要考慮再次派錢」，他又認為，若金額在1萬元左右會比較合理。



惟吳Sir指出，不少教練其實並沒有在足總註冊，「若參加地區隊、學校是由足總委派的外展教練計劃就需要註冊，否則無需註冊也可以做教練工作，我工作的球會、足校，也有不少教練未有在足總註冊，或因而未能受惠」。

吳子維（左）召集了一群受疫情所累的香港足球教練，成立大聯盟，尋找出路。（香港賽馬會）

吳子維強調，最重要的仍是盡快復工，「有工開好過等接濟」，疫情之下為安全著想，教練當然難以親身為學生授課，他希望教統局及康文署可放寬對於「視像教學」的限制，讓教練們在疫情下仍能以一技之長糊口：「足球教練雖由足總支薪，但到學校任教的外展計劃是由學校和康文署合作，服務條款上，寫明教練需要到學校或場地提供服務，這條款影響到學校不可以輕易叫教練做視像教學，若沒有康文署及教統局認可，就無法批出導師費用」。他表示，已將建議書交給霍啟剛先生、聯絡體育界人士，也會跟足總開會商討。

霍啟剛：支援金額未如理想



港協暨奧委會副會長霍啟剛，早前為體育界向政府爭取支援，他晚上亦回應新一輪抗疫基金措施，認為支援力度未足：「非強制關閉的體育教學場所幾乎無法經營，惟未能在今次計劃中受惠；其次學校導師及註冊教練僅獲7500元補貼，金額未如理想。我們希望政府會繼續研究支援，減緩業內的人才流失」。



​霍啟剛續指，今次措施或能起短期紓困作用，但長遠計仍需更好辦法：「我們將會繼續與局方爭取財政抒困以外的措施，包括爭取學校購買導師們製作的網上教學素材，作為校方認可的教學方法，並兼顧防疫需要下，如何可以合理地、有限度地開放康文署轄下場地供市民使用，也可以讓教練有場地重拾教職」。

霍啟剛回應港府新一輪防疫抗疫基金，認為支援金額不足，亦需更長遠的援助。（資料圖片）

確診新冠肺炎的體壇人物（按圖放大）：