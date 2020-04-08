【FIFA 20】傳朗拿甸奴被消失　雲巴士頓曾因失言被EA刪球員卡

「FIFA迷」準備跟細哨永別？巴西版《ESPN》周三（8日）爆料，指《FIFA 20》開發商EA Sports或以「細哨」朗拿甸奴，用假護照入境於巴拉圭被捕入獄為由，刪除這名巴西傳奇球星的資料，有機會繼去年荷蘭名宿雲巴士頓後，成為另一個「被消失」的足球名將。

今年40歲的朗拿甸奴受一名賭場主人邀請，到巴拉圭教小朋友踢波，共為自己的新書開發布會，被揭發用假護照入境。「細哨」於3月初與哥哥Roberto於酒店被捕，本來於酒店拘留，但調查單位怕他們會逃走，最後「球王」變成「獄中龍」，入獄32日後終於以160萬美元保釋，但仍要軟禁到結案為止。

細哨或因為假護照事件消失於《FIFA 20》。（Getty Images）

「坐監甸奴」獄中生活超寫意（按圖放大）

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巴西傳媒指由於朗拿甸度身陷「假護照門」，EA正在評估是否刪走「細哨」於遊戲中的資料。細哨曾效力巴塞隆拿、AC米蘭、巴黎聖日耳門等球會，於今集《FIFA》有4張球員卡，能力值分別為95、94、91、89。

細哨於《FIFA》有3張不同能力值的球員卡。（網上圖片）

細哨入獄32日後終於不用再活於鐵窗之後，但出獄後仍要軟禁。（網上圖片）

荷蘭名將講錯嘢被消失

暫時未知朗拿甸奴會否於遊戲中消失，但這不會是EA第一次刪走足球員的資料。荷蘭一代射手雲巴士頓去年在一個電視節目中，用了納粹相關詞彙，最後《FIFA 20》將他3張球員卡鏟走。

EA於當時聲明中說：「我們得知最近雲巴士頓的言論，我們一直都尊重平等及文化共容，亦希望這種訊息可於遊戲中傳達出去，有見及此決定暫時停出雲巴士頓的球員卡直到另行通知。」

一代球王朗拿甸奴2002至2006（按圖放大）