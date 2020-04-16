【港超聯】足總訂復賽時間表　11月煞科再開鑼　休季僅3星期

爭論多時，港超聯終訂出復賽時間表！ 香港足球總會今日（16日）召開董事局會議，會後正式公布在新冠肺炎疫情下的最新安排。足總決定今季港超最早會在8月15日重開，並預計於11月初完成球季。而下季賽事就會順延至11月底開鑼，並未如部份球會建議一樣，提早跟亞洲足協球季周期接軌。

自足總日前公布港超聯無限期押後，會方月初以書面形式向各間港超球會收集意見，及後足總管理層與競賽部等在上周四（9日）舉行內部會議，並向球會提供建議方案。足總及後再就建議諮詢球會，且在今日（16日）召開董事局會議，正式公布港超後續安排。

疫情下的港超比賽：（按圖放大）

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拒提早轉球季周期 新季11月底開鑼

足總決定今屆賽事餘下球季將不早於8月15日重開，並在今年11月7日完成。主席貝鈞奇指：「也可能會在8月尾或9月中重開，最終日期視乎參賽球隊數目而定，多球隊就早一點復賽，但足總沒設下最少參賽球隊的標準，相信至少也會有6隊參加。」他補充指餘下3個盃賽決賽，包括高級組銀牌、足總盃及菁英盃，將安排在9月至10月間舉行；而足總會作出限制，若球員在這段期間轉會，將不能在決賽上倒戈舊東家，惟聯賽則不在此限。

足總今日召開董事會，相討港超聯後續安排。（袁志浩攝）

足總同時決定取消今季升降制，來季港超將維持10隊角逐，貝鈞奇指若屆時有港超球會退出，將從甲組聯賽排名及按球會興趣而決定升班球隊。

而雖然近期有球會建議足總安排來季聯賽於明年2月展開，提早跟亞洲足協季度（2月至11月）接軌，惟足總稱此舉涉及政府部門、場地配套、持份者及條例配合，希望能在充分諮詢下才推行。因此，足總決定下季賽事將緊接於今年11月下旬開鑼、明年6月底前完結；據悉會方指將在新舊球季間預留約3周空檔，讓球會處理新球季安排。貝鈞奇稱：「考慮延續性，希望將對球會及球員的影響減到最少，這已得到各支球會同意。」

香港飛馬會長羅傑承早前稱若港超在9月復賽，飛馬不打算參加比賽；而球隊亦已跟部份球員提早解約。（資料圖片）

足總接受球會退賽 將取消有關賽果

不過港超雖有望在8月重燃戰火，但香港飛馬會長羅傑承日前揚言，飛馬屆時將不會派隊參加補賽；而部分球會如流浪亦傾向退賽。足總稱不會就退賽球會作紀律處分，將保留有關球會的下季參賽資格，惟有意退賽者必須在4月30日或之前，以書面形式向足總作出申請。

貝鈞奇指飛馬雖同意有關聯賽重開的安排，惟已清晰表明不會參加餘下球季的立場，「足總暫時未有接到其他球會有關這方面的申請。」而根據今屆港超聯賽事章則，若有球會退出比賽，其一切有關比賽及賽果將取消。

傑志早前公開向足總提出的14項建議，惟部份如暫緩按金、新增超級盃及退還直播費用等，足總稱正積極跟進。（資料圖片）

夏季轉會窗料押後

至於球員合約方面，貝鈞奇指會視乎球員跟球會如何協商，而若球員提早解約，將獲豁免在註冊窗外時段辦理註冊手續。他補充稱，目前未收到有球會出現財政困難的消息，但早前就球會2月至3月的費用，政府已向每隊撥出4至5萬元資助。

至於有關夏季轉會窗，足總稱會在訂立餘下球季及來季展開日期後，公布詳細安排，「國際足協容許以特別處理手法，讓球隊處理餘下球季的球員安排，我們希望該轉會窗可覆蓋兩個球季，但詳情仍有待落實。」另外，本地所有女子聯賽，及甲、乙、丙組等低組別聯賽，今個球季將全數取消。

而足總行政總裁溫達倫則稱，若港超在8至9月份重開，將有利港隊準備9月份的國際賽賽期。他指目前雖然政府對足總五年計劃的資助已於3月到期，惟在新冠肺炎疫情下，港足主帥麥柏倫跟部份足總員工的合約，將會暫時延長至6月30日，「6月底前我們會在跟政府就資助問題開會，而麥柏倫正積極部署港隊未來的比賽。」

新冠肺炎疫情肆虐全球，大批知名教練及球員均受感染：