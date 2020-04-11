【足球】各大賽事料在暑假完季　國際冠軍盃讓路宣布取消

近年在開季前吸引不少強隊參加的國際冠軍盃（International Champions Cup，簡稱ICC），主辦單位因為疫情關係，宣布取消今年的男子賽事，並在2021年復辦。

在歐洲各大聯賽開季前舉行的國際冠軍盃，吸引曼聯﹑皇家馬德里及祖雲達斯等勁旅參賽，到世界各地舉行友誼賽，順道提升狀態。

不過，受疫情影響下，歐洲國家盃及美洲國家盃宣告延期一年，加上現時大部份歐洲聯賽亦停賽避疫，亦預留夏天的賽期完成今季賽事，所以ICC的主辦單位決定暫停今年的男子賽事。

根據《紐約時報》報道，賽會原先有意安排西班牙國家打吡在美國洛杉磯上演，可惜因疫情無緣上演。

國際冠軍盃無緣將西班牙國家打吡帶往美國上演。（資料圖片／Getty Images）

主辦國際冠軍盃的Relevant Sports行政總裁Danny Sillman透過聲明公布取消今年賽事，讓路予各大聯賽及歐洲賽在暑假期間完成賽季，「世界各地不少人受新冠肺炎感染，這是一個令人心痛的消息，而現時的疫情依然充滿不確定性，各大聯賽及歐洲足協的賽事或有機會在8月上演，所以今年的國際冠軍盃決定取消，並在來年再度邀請世上最佳的球會出戰。」