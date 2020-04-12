【英超】韋斯咸職球員達成共識　成為英超第二支球隊延遲發薪

繼修咸頓宣布延遲發薪後，韋斯咸成為第二支英超球隊有相同的安排，與一隊成員達成共識，而主帥莫耶斯更將暫時「扣糧」3成，與球隊共度時艱。

受新冠肺炎的影響下，不少英超球會亦要面對財政的壓力，而4支英超球隊早前已宣布領取英國政府的補助，但亦有球會如修咸頓，使用延遲發薪的方式度難關。

修咸頓拒領政府資助 管理層與一隊職球員延遲發薪

韋斯咸的管理層與一眾一隊成員達成共識，接受球隊延遲發放部份薪金，而球隊的高層及主帥莫耶斯更將延後發薪3成，而兩名班主亦延遲領取利息，齊心合力助球隊度過難關。韋斯咸預計在下月至少省掉3000萬英鎊，以支付一般員工的薪金。

韋斯咸成為繼修咸頓後，第二支英超球隊延遲發薪應付疫情。（資料圖片／Getty Images）

英超經典賽事重溫：

+ 6 + 5 + 4

韋斯咸的副會長布蕾迪（Karren Brady）向主帥莫耶斯為首的職球員道謝，「我必須向莫耶斯﹑教練團隊﹑隊友盧保及一隊成員道謝，他們展示與球隊共度難關的決心並付諸行動，對球隊的未來作出莫大的貢獻。」

隊長馬克盧保對隊友協助球隊的心感到十分自豪，「我們明白球隊受疫情下的狀況，而一眾隊友二話不說與球隊齊上齊落，這個精神十分可嘉，我們希望略盡綿力，協助球隊度過這個難關。」

韋斯咸隊長馬克盧保與一眾隊友齊齊延遲發薪，為球隊出一分力。（資料圖片／Getty Images）

新冠肺炎波及英格蘭球壇（按圖放大）