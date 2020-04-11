【英超】孫興慜「愛我別來」聲明　疫情下籲球迷勿送OPPA入伍

27歲的孫興慜雖曾帶領韓國隊贏得2018年亞運金牌，獲豁免兩年兵役，但仍需要接受軍事訓練。他將在本月20日服兵役兩周，消息一出，好像「老孫」那麼出色的男人，其團隊已在Facebook發表聲明，指軍訓活動不對外開放，呼籲球迷勿前往圍觀。

新兵訓練紮 要剷青吸TG

孫興慜在2月右手骨折後返回韓國開刀治療，遇上韓國新冠肺炎疫情大爆發，回到英國得自主隔離14天，惟因英超停賽至今還未確定復賽日期，他又再回到韓國準備完成3周的軍事訓練。消息一出，英媒《鏡報》已報道起軍事訓練內容，孫興慜除了要把頭髮剃掉，還可能需要經歷催淚彈、學習戰鬥技巧、生化武器、射擊、30公里負重行軍等，三周紮實的新兵訓練。

孫興慜（左）在2月突破了個人英超生涯50球里程碑，以51球躋身熱刺隊史聯賽射手榜前5。（GettyImages）

「亞洲一哥」的團隊為其在Facebook發出聲明，希望球迷體諒在疫情下不要前往圍觀軍訓活動。（Facebook）

同時他的團隊也擔心球迷會去「朝聖」，因此在其個人Facebook發出聲明，「軍訓期間不對外開放，加上疫情關係，我們必須避免大型群聚，遵守政府的防疫規定，為了防止疫情擴散，請球迷不要前往圍觀，以保障大家安全，並不會提前公布有關資訊，孫興慜會專心投入訓練，也希望大家遵守規定。」

熱刺早前也證實他現正在韓國隔離中，隔離期間結束就會參加軍事訓練，預計5月返回倫敦。

軍事訓練內容：

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新冠肺炎波及英格蘭球壇（按圖放大）