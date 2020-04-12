【足球熱話】C朗在家操到女友喘氣　曾令對手缺氧引曼聯收購

C朗拿度（Cristiano Ronaldo）即使是球星，一樣需在家隔離，出名自律的他在家鄉馬德拉群島的豐沙爾（Funchal）大宅隔離期間，仍與女友佐真娜（Georgina Rodriguez）一同落力操練，佐真娜上載的片段滿是溫馨。 熱愛健身的C朗曾多次被舊隊友踢爆他沉迷操練，今次另一舊隊友里奧費迪南更大爆當初曼聯為何簽下他。

佐真娜日前在instagram上載一條片段，穿上運動裝、身材姣好的她奮力跑上家中斜路，負責拍攝的C朗不斷為她加油，佐真娜衝完斜路後慢慢踱步回歸，氣喘不已，但仍向鏡頭露出甜蜜笑容；換上C朗「接力」衝刺，即時變成另一番光景：

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在 Instagram 查看這則貼文 Georgina Rodríguez（@georginagio）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 8 日 上午 8:47 張貼

在疫情期間，在家隔離的C朗和女友雖沒有如往常般，分享奢華貴氣的生活，但卻展現了另一種「貼地式」的甜蜜，佐真娜在家照顧孩子、為C朗剪頭髮、和今次一同操體能，都讓粉絲感受到球王家庭的平淡一面。



C朗拿度早年一直是個花花公子，儘管曾跟俄羅斯名模Irina Shayk拍拖5年，但中間桃色新聞不斷，更曾遭性侵官司纏身。未料他在2016年結識平凡的女售貨員佐真娜後，卻展開了一段童話式愛情，漸見成熟的C朗亦修心養性，形象大有改善。

令C朗修心養性的佐真娜：

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C朗曾與俄羅斯名模Irina Shayk拍拖5年。冷艷的Irina與熱情的佐真娜，大家又較喜歡誰？（按圖放大）

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里奧費迪南爆料 揭露曼聯為何簽C朗



C朗曾長年效力曼聯，「紅魔鬼」亦是他的成名之地，其舊隊友里奧費迪南（Rio Ferdinand）日前就大爆一個秘密：到底什麼事觸發曼聯向當年年僅18歲的C朗開出合約？



2003年，C朗仍效力葡超球隊士砵亭，當時士砵亭的新主場落成，遂在季前約戰曼聯作為新球場揭幕戰，同時作季前備戰。當年仍在箍牙、頭髮挑染金色的C朗亦上陣，時任曼聯領隊費格遜看到這葡萄牙小子的演出後，開出1224萬英鎊轉會費將他簽下。

C朗拿度（右）在士砵亭出身，因一場對曼聯的熱身賽被帶到英超。（Getty Images）

里奧費迪南向Youtube頻道COPA90回想舊事時道：「當年我們對戰士砵亭，去慶祝他們的新球場開幕，我也有上陣，更有趣的是奧沙（John O'Shea）踢右閘，對上了C朗，當年我們根本不知道他是誰」。



「半場的時候，奧沙崩潰了，那時他大概要靠氧氣機才保住性命吧！他就坐在更衣室裏，一直很用力地呼吸，我們對他說：『嘗試守住他（C朗）吧！』但他根本無法回答我們！」里奧續道，當時他、畢特和史高斯都說：「那個孩子真的太厲害了，簽下他吧！比賽後我們呆等了一小時，原來他們就在上面的房間簽約呢」。