【足球】意大利名宿維埃里去年癌症復發　搏鬥17個月後見曙光

在2018年11月，意大利名宿維埃里（Gianluca Vialli）宣布擊退胰臟癌，但該名55歲的前車路士球員兼領隊去年透露癌症復發，與癌魔搏鬥17個月後，在近期的測試當中未發現體內出現癌細胞。

現時在意大利國家隊與領隊文仙尼合作的維埃里，曾在2018年11月宣布在胰臟癌中康復，可惜在2019年復發，該名意大利名宿在去年12月完成長達17個月的化療。

維埃里早前接受意大利傳媒《La Repubblica》訪問，透露自己的身體狀況，「我在去年12月經歷兩期合共17個月的化療後，在近期的測試中測出體內未有任何癌細胞，這是一個天大的喜訊。治療過程使我身心俱疲，但當我在鏡中看見自己慢慢長出頭髮，我感到自己接近康復，我已經比不少人幸運。」

維埃里雖然在2018年11月曾宣布從癌症中康復，但在去年復發，經歷共17個月的治療終有望擊退癌魔。（資料圖片／Getty Images）

意大利的各級聯賽因新冠肺炎疫情而停擺，該名森多利亞及祖雲達斯名將亦從中找到「小確幸」，同時期待足球回歸的一日，「在封城的期間，我們只可以留在家中，但給予我們更多機會思考及感受生活，例如每朝也可聽到小鳥在唱歌，這些小事也令我感到幸福。我相信足球賽事可以協助我們盡快返回正常生活，我十分期待當天的到來，同時大家亦要銘記醫護人員在這段日子的付出。」

維埃里現時與意大利國家隊領隊文仙尼合作，一同領導意大利隊。（資料圖片／Getty Images）

維埃里在球員時代曾經效力森多利亞及祖雲達斯，期間分別協助球隊贏得意甲錦標，更在1995/96球季為祖雲達斯贏得歐聯冠軍，及後便離隊轉戰英超，加盟車路士。當時任領隊古烈治離任後，維埃里以領隊兼球員身份領軍，及後在掛靴後繼續執教，可惜最終亦難逃被炒的命運。

維埃里在球員生涯末段，以球員兼領隊身份帶領車路士。（資料圖片／Getty Images）

確診患新冠肺炎的球圈人士（按圖放大）