【足球轉會】施丹謀出手招攬沙迪奧文尼　利物浦鎖定超級接班人

賽季仍然未知何時回歸，但轉會傳聞未受影響，謠言繼續滿天飛。皇家馬德里繼續與不少大名球星扯上關係，今次是利物浦當家球星沙迪奧文尼，英國的《太陽報》指利物浦已做好兩手準備，瞄準羅致法國的超級球星取代文尼。

貴為「銀河艦隊」，每個轉會市場皇馬亦與大名球星繫上關係，如今亦有「施丹的名單」，當中包括艾寧夏蘭特﹑普巴及沙迪奧文尼等人。根據英國《太陽報》了解，文尼的經理人正與皇馬方面聯絡，尋求任何轉會的可能性。

沙迪奧文尼與利物浦的合約直至2023年，而該名塞內加爾翼鋒似乎未有離隊的要求，但若果文尼選擇離隊的話，擁有利物浦的Fenway Sports Group（簡稱FSG），有意引入另一超級球星取代文尼的位置。

施丹變招為皇馬添活力 今夏鎖定兩大目標

沙迪奧文尼與利物浦的合約至2023年屆滿，未知他會否被皇馬打動而離隊1（資料圖片／Getty Images）

「施丹的名單」包括：

FSG一直屬意羅致巴黎聖日耳門的球星麥巴比，《太陽報》預計文尼的轉會費高達1.5億英鎊，再另加1億英鎊才可打動PSG，一旦成事勢再度打破轉會費的世界紀錄。一億英鎊對利物浦並不是小數目，紅軍有望在來季轉變球衣贊助商後，轉會費相信並不是大問題，但麥巴比盛傳高達40萬鎊的周薪，或令紅軍卻步的原因。

若麥巴比加盟利物浦的話，紅軍或將支付他高達40萬鎊的周薪。（資料圖片／Getty Images）

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