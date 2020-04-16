【F1】政府不抗拒閉門作戰　奧地利站有望成揭幕戰

法國政府延長公眾集會禁令後，環法單車賽率先宣布押後至8月底舉行，而6月底上演的一級方程式（F1）法國站公布延期似乎亦是時間問題。 不過，在法國站後緊接上演的奧地利站，有望以閉門形式進行，成為今年賽季的揭幕戰。

今年F1賽事受到新冠肺炎的影響下，今年頭9站賽事分別延期或取消，原定在6月底舉行的法國站同樣因當地延長禁令，勢令今年F1再度押後。

F1行政總裁布朗（Ross Brawn）曾揚言閉門作賽總比取消賽季為佳，透露閉門的可能性。原定緊接法國站，在7月初上演的奧地利站，至今仍未宣布相關的安排，奧地利的體育大臣Werner Kogler在當地周三（15日）的記者會中，不排除閉門作賽的可能性，坦言F1賽事比其他運動賽事有所不同。

「奧地利站賽事或有可能在閉門形式下舉行，在戶外賽車場執行社交距離似乎可行，而我亦與紅牛環賽車場所在地的施蒂里亞州（Styria）政府聯絡，我們預期賽事依然在7月舉行。另一方面，我亦與紅牛的靴文馬高溝通，討論如何協助奧地利站順利舉辦，在我們的立場並不抗拒閉門的情況下作賽。」