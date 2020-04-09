【F1】賽會研究疫情下開季方案　行政總裁：閉門作賽總比取消好

原定在6月中舉行的一級方程式（F1）加拿大站，早前宣布延期，成為今年第9個分站受COVID-19新型冠狀病毒肺炎影響。 F1行政總裁布朗（Ross Brawn）表示賽事或以閉門形式上演，今季舉行8至19個分站不等，將視乎情況而定。

F1加拿大站同樣逃不過延期的命運，令F1新賽季要再度押後，最快6月底法國站上演。 F1賽會及國際汽聯（FIA）方面同樣備受壓力，面對接近一半分站受影響，但沒有顯示取消賽季的意欲。

第9個分站受新冠肺炎影響 加拿大站宣布延期

F1行政總裁布朗接受《天空體育》的網上直播時強調，賽季若在7月開始，仍有望戰19個分站，這個說法與F1主席凱利（Chase Carey）相同。

布朗承認今年將會是一個緊湊的賽季，個別分站僅賽兩日亦是選項之一，「若賽季在7月初開始，我們在今季可以完成19個分站，但賽程將會十分緊湊，在連賽3星期後才可有一星期休息，我們依然計算物流上是否可行，最理想是在歐洲地區進行揭幕戰，而有些分站可能只進行兩天，因為在物流上需時。」

F1行政總裁布朗表示為開季正研究不同的方案。（資料圖片／Getty Images）

最少戰8個分站

布朗表示在沒有選擇的情況下只好閉門作賽，並將進行不同措施減低傳染病毒的風險，「我們明白一旦開季當然有傳染的風險，所以我必定確保所有車手及車隊工作人員通過病毒檢測，在零病毒下閉門作賽。為所有人的安全着想，我們迫於無奈下才決定閉門作賽，但總好過沒有賽事。」

若果賽季繼續受疫情影響下延期，布朗表示最遲在10月才展開也有可能，「一個賽季至少需要完成8個分站，我們最遲在10月開季亦可達到最低標準，但將賽季延至明年1月也是可行方案之一，所以今個賽季的分站將在8至19站不等，視乎情況而定。」