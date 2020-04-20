【港足】香港足球教練疫情下價值何在　三代教練憂青訓失守

「一個新入行的教練都知道工作沒有保障。但就如我所說，教練這一行很個體，『食得鹹魚抵得渴』， 這句話我都不知道是好抑或不好。」足球教練大聯盟召集人吳子維無奈苦笑道。 本地體育教練在新冠肺炎疫情下未能得到全面支援，政府第二輪防疫抗疫基金中的7500元資助並不足夠，亦未有惠及沒有在足總註冊的教練，教練近三個月面臨零收入困境，不少教練無奈要在各大記者會上露臉申訴，也要暫時找送外賣等工作維持生計。 我們常說要「守住」香港齊心抗疫，可有想過也要守護一班培訓精英球員的教練，守住本地足球青訓發展？

足球教練大聯盟召集人吳子維近月屢次以全職教練身分受訪，為同業發聲，這次他偕兩名後輩、主要任教學校及地區足球梯隊的楊曉欣（Yandi）與21歲新晉足球教練楊俊煒接受訪問，盼政府更關注教練苦況。

「限聚令」下，不能安排訪問於室外空間，Studio內他們的口罩雖遮了大半張臉，眉梢下那雙眼睛仍透出點點倦意。學校復課無期、康文署全面「封場」、政府禁止4人以上的公眾聚集，足球教練復工無望，不得不面對「手停口停」的現實。掙扎求存下，申訴不只為金錢援助，也盼望政府能重視體育界人才。

三名足球教練左起楊曉欣、吳子維與楊俊煒，近月因疫情停課下失去收入，足球教練大聯盟的成立目的是為同業爭取盡快復工。（黃舒慧攝）

新晉教練更感徬徨 推行視像教學復工支薪

政府首輪抗疫基金對體育界零支援，到第二輪抗疫基金終惠及體育教練，可是一次性的7500元支援卻未能覆蓋業內全部教練，因為不少本地教練既沒於足總註冊，也沒在學校或康文署教班。「地區隊學校的話，由足總委派的外展教練計劃就需要註冊，否則無需註冊也可以做教練工作，我工作的球會、足校，也有不少教練未有在足總註冊，或因而未能受惠」。

吳子維於直資中學擔任足球教練，兼任香港足球總會教練導師及於足球學校任青訓教練，他4月初成立足球教練大聯盟，與因疫情頓成「無業遊民」的足球教練一起尋求出路。他說：「這幾年，教練班培訓了很多新教練，他們更加徬徨。我便跟足總教練培訓經理趙俊明想辦法解決，視像教學也是一條出路，如何令學校合理用政府早已撥款的這筆錢，讓大家盡快復工。」足球教練大聯盟建議政府放寬限制，讓學校可以在沒有開班下繼續支薪予教練。

在香港足總擔任教練導師的吳子維坦言，足球教練是一門專業，卻得不到政府重視。（黃舒慧攝）

足球教練也是一個專業，價值卻比不上校車保母。 足球教練大聯盟召集人 吳子維

網上視像教學是暫時讓教練維持生計的最有效方法。他希望教統局及康文署可放寬對於「視像教學」的限制，因服務條款寫明，教練需要到學校或場地提供服務，若沒有認可就無法批出導師費用。「子維sir」坦言，成立組織並非要等經濟援助、等救濟，而是真的想辦法盡快復工。一筆過的7500元，甚至讓一班全職教練感到心酸，「足球教練是一個專業，教練需上堂、實習、經過多個考試才可執教，報讀教練班價錢不便宜，也要付出時間和心血，多年來投放很多心機和時間培訓青少年球員」。

教練證書的培訓時間、實踐以及晉升時間，等級愈高，培訓時間愈長，而且難度愈大，學費也隨之增加。然而，專業教練在政府眼中的價值，卻比不上能在抗疫基金得到1萬元援助的校車保母，也不及部分行業甚至有連續6個月支援。

在和富社企女足兼任隊長和助教的楊曉欣，數年前由文職轉至全職教練，遇上疫情停課後現以送外賣維生。（黃舒慧攝）

女足教練甘棄文職轉行 疫情下送外賣糊口

擁有5年足球教練經驗的Yandi，在這次疫情中因無奈停工而暫時轉行送外賣糊口，「7500元幫助不大，當然可解決燃眉之急，但最想的都是繼續自己工作，看政府幫不幫到我們，我們不是說要加大金額、每個月都有金錢資助，如果我有能力自己工作，會想自己工作賺錢，而不是政府無條件給我們一筆錢」。在和富社企女足兼任隊長和助教的她，坦言外賣工作只為「搵兩餐」：「對我來說，經濟壓力是源於我要交租，所以在這段時間，我都沒有特別高要求，只希望能交到租、食到兩餐就已經滿足。」疫情下，只能對現實妥協。

「讓我由文職轉行到收入不穩定的教練行業，是因為滿足感。」Yandi（後右一）說即使送外賣糊口也不會「頹」，仍期望會有轉機能早日復工。（大埔女子足球隊Facebook）

Yandi以單車送外賣，工作少則數小時，生意好的話隨時做足「一個對」：「相比教練工作，對體能來說是較辛苦的，我試過12個鐘踩單車送外賣，雖然不是踩足12個鐘 ，但不停在馬路上踩單車，你的精神要很集中，體力也消耗很大。」Yandi說，職業無分高低，現階段只想如何生存，她坦言若視像教學獲學校接受並能夠復工的話，至少可減少一半時間送外賣。其實她不抗拒送外賣維生，反而擔心疫情過後，學生因近半年沒有恆常運動容易受傷。

她，就是吳子維口中「食得鹹魚抵得渴」的教練之一。

看過一句話，最大的成功莫過於以自己喜歡的方式過一生，Yandi也曾是為興趣而活的人。她大約7年前放棄文職工作，轉投足球教練行業。「文職較沉悶，所以兼職教波，後來覺得自己興趣在足球上，便嘗試去考教練牌。」她認為教練的工作能給予她滿足感，「由教5、6歲的小朋友開始，你看到他們由零、不懂傳球到能交波，你會有種滿足感」。家人起初不支持她放棄穩定工作，但看到她在這行業發展漸見穩定，感受到她的投入和付出，也被她的熱誠所打動。

「教練不只是教波，還有做人態度。」溫文的阿煒對教波滿腔熱血，他坦言深受自己足球教練影響而入行。

教練熱誠無價 21歲楊俊煒用心身教下一代

熱誠是裝不來，也不是用錢便能買得到。「子維sir」直言最擔心是這次疫情後，不少新晉教練會卻步，放棄全職教練工作。21歲的楊俊煒仍一臉稚氣，他在18歲高中畢業後入行，跟隨一個教練在東涌區幼稚園任助教，由沒有教練牌至目前剛完成「D Licence」，可執教青少年足球培訓。全職教練工作由星期一至日都有課堂，卻因疫情全部停課，現時他以兼職侍應及晚上機場貨運站工作維持生計。

「入得這一行都是有熱誠的，但長此下去看不到未來的前景、在沒有保障的環境下，相信有些教練都會想轉行。」阿煒憂心說。（黃舒慧攝）

自小踢足球的他，因自知能踢到高水平足球聯賽的機會不大，未能成為場上的11人，便轉攻以在場外指揮11人為目標，培訓更多高水平球員。聽「阿煒」說話，已覺是年輕人獨有的滿腔熱血。「雖然做不到球員，但我也可以培訓下一代去做，教小朋友踢球，令他們覺得足球好玩，自然能發展下去」。事實上，他對培訓下一代的熱誠，源於扶持自己的教練，「教練對我的影響很大，他除了教我踢球，還有很多人生道理和價值觀，如應付DSE時很大壓力，他教我如何面對，幫我很多。教練不只是教你踢球的人，我們會一起食飯『傾偈』、甚至感情問題都能聊，傳授我價值觀」。

「以前教練都給我意見，做這一行不是只為賺錢，要用心去教下一代。始終是教小朋友，要做好榜樣、行為舉止也要『似番個教練』，不要染髮、穿耳環。」實在很想知道是哪位教練教出阿煒這般的好導師，惟後者笑說不便透露低調的恩師名字。優秀的教練着實影響甚深，阿煒也從全職教練工作得到了滿足感，即使最初入行時收入不穩定，也讓家人擔心。

「我們不是乾等救濟，而是希望能復工。」三人希望康文署和學校能放寬條例接受視像教學支薪，讓教練能盡快解決收入問題。（黃舒慧攝）

可是，滿足感不能讓你飽肚，是次疫情讓教練們重新審視這份工作。阿煒坦言：「入得這一行都是有熱誠的，但長此下去看不到未來的前景、在沒有保障的環境下，相信有些教練都想轉行，熱誠也被磨滅。希望大家可以在疫情後堅持下去，能成立工會保障，讓大家繼續留在這個行業。」

東亞運後加強教練培訓 憂新晉教練卻步入行

2009年東亞運後，因要發展草根足球而加強本地教練培訓，Yandi和阿煒正是足總與政府合作制定振興香港足球的「鳳凰計劃」後，所加強發展的新晉教練培訓「產品」。2020年，新一個五年計劃《展望2025策略計劃》中，本地足球教練的質量對青訓發展也是關鍵之一，「子維sir」直言近年新入行的全職教練，是他目前擔心的一群，「他們新入行，工作量本身已不算穩定，加上今次突顯教練欠福利和保障，也怕今次事件會嚇怕人入行。」

註冊、非註冊、聯賽教練、甚至說不上有名氣、學校、幼兒班教練，確實是日曬雨淋為培訓年輕球員而努力着。「我們想全職教練除了有滿足感，也會有一個『Mission』，我們一個人可在一隊球隊可以教出多少球星呢？是以前前輩對我們說的。」吳子維道。「可能在這班球員中，你給他們的正面影響，對社會也有很大影響，所以，教練導師好希望他們可以把這種身教傳下去。如果他們不再教波，把足球變回興趣，對整個青訓、足球圈的影響是無法估計的。」