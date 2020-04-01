【新冠肺炎】調查：近七成體育教練零收入　業界促政府發現金支援

新型冠狀病毒疫情持續，政府早前公佈成立「防疫抗疫基金」支援受影響行業，包括零售業、旅遊業等。 體育界選委今日（1日）就體育教育工作行業的受影響情況發表調查報告，指超過八成半的受訪機構體育教練收入大減四分三或以上，當中近七成人更為「零收入」。 體育界選委代表、香港體育協會暨奧林匹克委員會副會長霍啟剛稱，有不少教練為保生計而被迫轉行，希望政府能將體育界納入基金的受惠對象，向教練及機構提供協助。

受疫情影響，康文署關閉場地。（康文署圖片）

問卷調查對象包括79個體育總會下屬屬會、18區的地區體育會，在3月18日至25日期間收到400個屬會回應。

七成半機構完全停辦課堂

調查發現，82%的機構教練主要使用康文署場地作教學場所，其次為學校，佔受訪機構教練的70%。受疫情影響，學校停課及康文署關閉場地，調查指有75%的受訪機構受疫情影響完全停辦課堂；當中最多教練已為「零收入」，佔受訪者的67%；其次有19.5%的機構教練收入減少四分三。

此外，調查指有60.5%的教練正尋求非體育教學的兼職，有超過21%的教練更正尋找全職工作，並有近14%的人失業。當中有近一半受訪者即時出現財政困難、其次有近29%的人預計1個月後出現困難。

霍啟剛指，現時有教練已轉行。（資料圖片）

羽毛球教練Charles稱，受疫情影響現時為零收入。他解釋，羽毛球教練主要以康文署場地作教學場所，受場地關閉影響需要停課，而早前康文署曾重開場地十多日，他坦言幫助不大。他指大部分業界教練均「捱緊」，希望能獲得公眾、政府重視。前香港單車隊教練黃金寶指，其團隊教練原盼在4月中復課後能恢復正常課堂，惟現時未能如期復課。他們會透過網上學習方式，為學生繼續提供訓練。

港協暨奧委會將成立特別工作小組

霍啟剛指，現時有教練已轉職做外賣員、清潔工、油站職員等以維持生計，惟於疫情下，部分教練難以另覓工作，現已失業，「每日都收到電話求救。」他希望政府能將體育界納入「防疫抗疫基金2.0」，並參考對零售業資助方案，向受影響體育機構發放一次性現金補助。此外，參照康文署向署方文體班導師的做法，以教練月入中位數兩萬元計算，向受影響的教練發放1萬元。他又促請學校向導師發放資助，並要求政府給予更清晰指示。此外，港協暨奧委會將成立特別工作小組，為合資格的教練作登記，並與政府建立好的溝通橋樑。