健康第一，比賽第二？

歐洲足協（UEFA）計劃在8月重開歐聯及歐霸，有指歐洲賽戰火重燃時，暫停使用VAR，減低VAR球證及操作人員感染新冠肺炎的風險。

由於新冠肺炎肆虐全球，現時仍未見有效的疫苗或治療方法，歐洲多國聯賽仍處於停擺狀態，各國足總都積極想辦法完成餘下賽程。歐洲足協盡力配合，將今年歐國盃延期到下年，且不建議腰斬賽事，但最近亦妥協，准許各國彈性處理。

歐洲足協讓步允許球季取消 荷甲計劃腰斬19/20球季歐聯歐霸決賽有機會8月舉行 歐洲足協為復賽制定兩方案

VAR房內聚集不少人，感染機會大增。（網上圖片）

歐洲足協為此遷就各大聯賽，先讓各地聯賽完成，才完成歐聯及歐霸餘下賽程。

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UEFA考慮重開時暫停VAR，減低操作人員感染風險。（Getty Images）

若一切順利，歐聯、歐霸可於8月重開，以閉門形式完成餘下賽事。除了閉門，UEFA亦考慮停用VAR。VAR操作室除了球證，還有其他操作人員。例如，現時英超的VAR總部設於倫敦Stockley Park，如果當日有多場賽事身的話，VAR操作房間可能有多達30人，新冠肺炎傳染力強，太多人共處一個斗室，將會增加感染機會。

故此，UEFA決定「斬腳趾避沙蟲」，在歐洲賽重開時會暫停用VAR，將協助比賽進行的人員感染機會減到最低。

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