【英超】利物浦經典內鬨　謝拉特與「麻煩友」半場對罵驚動領隊

全名「冼拿馬邦高利」的冼拿馬邦高利（Florent Sinama-Pongolle），在英超老牌球隊利物浦仍在重整旗鼓的日子待過一會。談到那些年，他稱當時作為新人，大開眼界。

他近日談到當時隊長謝拉特（Steven Gerrard）與「麻煩友」迪奧夫（El-Hadji Diouf）水火不容，一次未待完場已經在更衣室駁火，場面精彩，唯獨苦了時任領隊侯利亞（Gérard Houllier），被逼成為「北京」翻譯機。

迪奧夫（左）與謝拉特（右）可謂 「貼錯門神」。（Getty Images）

冼拿馬邦高利近日與一名記者在Instagram直播對談，談及他在利物浦的短暫日子。他於2001年在紅軍展開職業球員生涯，外借時間頗多，在利物浦一場季前賽見識到何為職業球隊，「搞到我有陰影」。上半場，謝拉特不斷叫「交波」，迪奧夫「啋佢都傻」，然後丟失控球。「你諗吓，新仔見到咁嘅場面，發覺乜高水平足球原來係咁㗎」，冼拿馬邦高利說。

名字缺一不可，施拿馬邦高利，要全部讀才對。（Getty Images）

冼拿馬邦高利續道，半場休息，謝拉特與迪奧夫回到更衣室，準備另一場「開波」。他憶述來自塞內加爾、從法甲球會朗斯加盟的迪奧夫「唔識講英文，爛到爆」，面對謝拉特不住以英語「fxxxxxf（死X開）」粗口罵他，不懂如何回答。此時，法國人領隊侯利亞到場，立即被迪奧夫捉住，「同佢講，我X佢XX（問候母親的粗口）。我哋無計傾，直接開拖」。冼拿馬邦高利未有交待侯利亞如何處理。

迪奧夫以1000萬鎊加盟，上陣55場只射入3球。（Getty Images）

兩人相爭，結果眾所周知。迪奧夫不久離隊，謝拉特成為球會傳奇，但二人多年來繼續隔空開火。謝拉特在自傳說起迪奧夫，「他對足球根本沒興趣，毫不理會利物浦」，「有些人叫我比較迪奧夫和巴洛迪利，我拒絕。我尊重巴洛迪利，對他毫不」。

侯利亞到底如何翻譯「草泥馬」呢?（Getty Images）

迪奧夫亦不示弱，「謝拉特說我的壞話，全部不可以刊登出去」，「謝拉特沒有為國家贏取錦標，我就帶領國家進世界盃。」

利物浦球星自我隔離期「悶到傻」（按圖放大）

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