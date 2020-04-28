【荷甲】賽季腰斬　荷蘭球隊採取法律行動　荷足總或收回成命　

歐洲足協在上周的視像會議後，宣布在准許的情況下可以腰斬球季，而荷蘭聯賽成為全歐洲首例，公布本賽季已完成，而今個球季將不設冠軍及沒有降班。 不過，當荷甲宣布腰斬後，引起不少球會的不滿，更可能訴諸法律行動，或使荷蘭足協回心轉意。

歐洲足協雖然不建議各聯賽取消或腰斬，但若果在特殊情況下，准許球季取消。荷蘭政府早前決定禁止所有大型活動至9月1日，荷蘭足協因此而宣布取消今個球季，並不會頒獎冠軍，亦同時不設升降班，來季將以原班人馬戰荷甲。

在荷蘭乙組聯賽高踞聯賽榜首的甘堡爾（Cambuur），在聯賽榜分別以11分領先第3位的禾寧丹，大有機會來季升班荷甲，如今取消升留級，或成腰斬的最大受害者。根據荷蘭《每日匯報》消息指，甘堡爾有意採取法律行動，希望推翻荷蘭足總的決定。

甘堡爾2016年降到荷乙，升班機會化為烏有。（SC Cambuur Instagram）

歐洲足協讓步允許球季取消 荷甲計劃腰斬19/20球季

歐洲聯賽首例 荷蘭球季取消不設冠軍升降班

荷甲的烏德勒支同樣不滿腰斬的決定，暫列第6位的烏德勒支，在聯賽少踢第5位的威廉二世一場，若以現時成績計算的話，烏德勒支將與歐霸外圍賽席位擦身而過。烏德勒支班主已聘請律師，希望推翻荷蘭足總的決定。

荷蘭政界人士Mark Boumans認為，只要超過半數球隊支持推翻腰斬的決定，荷蘭足總大有機會因此讓步。