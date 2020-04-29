【英超】阿仙奴熱刺重開訓練場　FIFA醫委會主席：9月前不應比賽

經過47日封閉訓練場後，阿仙奴周二（28日）成為首支回到訓練場操練的英超球隊，其北倫敦死敵熱刺亦歡迎球員回到訓練基地。 兩隊表明嚴格遵守英國政府對社交距離的限制，並封閉更衣室設施，意味住球員操練後，要回家沖涼。

在新冠肺炎疫情下，英超停擺，各間球會亦關閉設施，球員要在家訓練。隨疫情放緩，阿仙奴首先開放訓練場地。

闊別球會訓練場地47日後，一班兵工廠球星昨日回來，英國傳媒影到比利連、大衛雷斯及拿卡錫迪、柏柏斯達夫普路斯及達米安馬天尼斯等都獨自駕車到訓練地，沒有載任何隊友。

阿仙奴球員各自駕車出入訓練場：

不過，阿仙奴的訓練仍會嚴格遵守英國政府的限制，他們分成多個訓練時段，每個時段只限5人，每人用一個球場，在體能教練及醫療人員的帶領下，進行一小時訓練。英國《太陽報》引述球會內部消息，阿仙奴幾個星期前已部署重開訓練場，因為比起大部分球會，他們封閉訓練場的時間更長。

阿仙奴昨日重開訓練基地的球場，但室內設施仍關閉。（路透社）

報道指，阿仙奴可根據個人意願是否回到訓練地，但大部分一隊成員都渴望回到球場訓練。不過，訓練場的室內設施仍然封閉，球員不能進入更衣室，意味住球員在訓練後不能沖涼換衫。暫時未知曾患上新冠肺炎的阿仙奴主帥阿迪達有沒有參與訓練。

阿仙奴的死敵熱刺亦重開訓練基地的球場，歡迎球員回來操練，英國傳媒影到哈利卡尼、哈利雲克斯及穆沙施素高駕車回去。熱刺規定每個球場每節訓練不可多於一個球員使用，球員需要穿好運動服回來，訓練結束後要馬上離開。此外，白禮頓及韋斯咸亦重開訓練基地的球場設施予球員使用。

一位無法認出身分的疑似熱刺球員包到冚回去訓練。（路透社）

熱刺規定球員訓練後要馬上離開。（路透社）

至於在西班牙，球員可以在下周一起恢復單獨訓練。西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）昨日宣布，逐步放寬防疫限制，首階段准許職業運動員由5月4日起恢復獨自訓練；而次階段則允許運動員以小組形式訓練，最快在5月11日實施，衛生部門會因應疫情發展決定日期。

國協足協醫療委員會主席Michel d'Hooghe醫生表示，短期內不應舉辦正式比賽。（Getty Images）

不過，國協足協醫療委員會主席Michel d'Hooghe醫生建議，9月前都不應該舉行任何正式比賽。他說：「此時此刻，醫療衛生的考慮勝過一切，大家不應該考慮金錢，而是生與死。這是自二次大戰後最嚴峻的情況，我們不應低估，要面對現實。」

「這個世界仍未準備好恢復正式比賽，我當然希望這種情況盡生改變。當容許直接接觸時，足球比賽才恢復。足球是一項需要人與人接觸的運動，而在這個時候，最應該避免的就是人與人的接觸。」

此外，歐洲足協向各成員表示，最遲要在5月25日上報，他們會否繼續今季聯賽及盃賽。除了白羅斯的聯賽外，所有歐洲聯賽都因疫情暫停，比甲及荷甲已經宣布今季腰斬，而法甲亦很大機會腰斬，因為法國總理菲利普（Edouard Philippe）昨日宣布，禁止舉行體育運動到9月，更指明「2019至20年球季不可能恢復」。

歐洲足協計畫在8月恢復歐聯淘汰賽，法甲的巴黎聖日耳門已經打入8強，但考慮到政府的禁令，他們會在外地舉行主場的歐聯比賽。

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