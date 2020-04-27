【足球熱話】英超違令大軍又添一員　愛華頓箭頭家中開P狂歡

雖然英國的「禁足令」仍在實施，但不少英超球星卻在這段時間破例。愛華頓的年青前鋒摩斯堅恩（Moise Kean）似乎未有從基亞利殊及基爾獲加等人身上學習，流出一張與女模特兒在居家派對中狂歡的照片，球會及主帥安察洛堤對此舉大為憤怒。

為防止新冠肺炎疫情在英國進一步擴散，所以特意實施「禁足令」，減少市民的外出機會。不過，在實施禁令期間，違令的英超球星多不勝數，當中包括阿士東維拉隊長基亞利殊到朋友家作客，而曼城後衛基爾獲加更在家中召妓。愛華頓的意大利前鋒摩斯堅恩成為最新的違令球員，他在個人的Snapchat上載一段短片，使他的家居派對曝光，而他在片中相當享受。

基亞利殊知衰拍片認錯 「到朋友家作客是不智決定」

英格蘭國腳涉違隔離令召妓狂歡 遭11年女友狠撇仍無長進

摩斯堅恩被發現家中與友人狂歡後，令愛華頓及主帥安察洛堤大為憤怒。（資料圖片／Getty Images）

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該名意大利前鋒的舉動引起愛華頓及領隊安察洛堤的不滿，根據英國傳媒消息指，愛華頓將重罰堅恩兩周周薪。摩斯堅恩違反禁令外，更顯出缺乏自律性的一面，或在「肥安」心目中大大扣分。

摩斯堅恩的經理人拉奧拿未有公開回應事件，但引述英國《每日郵報》的消息，堅恩已向愛華頓致歉，並承諾下不違例。

摩斯堅恩將派對的相片上載至Snapchat，最終流出事件才曝光。（Twitter截圖）

愛華頓一直鼓勵球迷們留在家中，如今爆出摩斯堅恩違令後，與球隊理念有所出入，所以隨即發表聲明表示，對有球員無視禁令十分遺憾，希望職球員不論在室內或室外亦要謹守政府定下的規則，並再度向英國勞苦功高的醫護人員致敬。

新冠肺炎波及英格蘭球壇（按圖放大）