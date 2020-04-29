審計報告．足總篇4｜派發贈票但入場人數下降　倚賴政府資助營運

審計署透過檢視藝術及體育發展基金對香港足總的資助，審計香港足總在15/16到18/19球季的營運情況。審計署留意到本地賽事入場人數下降，利用贈票（派飛）去改善入場人數的方法並非時常令人滿意；在一些比賽中，持贈票入場的人比真金白銀買票的觀眾更多。

審計署檢視了這5個球季在足總舉辦的616場賽事，包括港超、足總盃、高級組銀牌、菁英盃、表演賽、亞洲賽及世界盃外圍賽，發現18/19球季的平均入場有1352人，人數比15/16球季下降3.6%。

香港足球比賽的入場人數下跌。（資料圖片/鍾偉德攝）

審計署數據：

足總希望透過派發贈票去提高公眾對足球的興趣，改善入場人數，從而達至增加門票收入的結果，但審計署不太滿意「派飛」的成效。統計指，持足總贈票入場的觀眾比例，由15/16球季的9%，上升到18/19球季的14.6%。

足總派發贈票，加強公眾對足球的興趣，希望增加入場人數。（資料圖片）

審計署甚至發現，在部分比賽，持「免費飛」入場的人，比持正票入場的人還要多。舉例說，在18/19球季，在147場比賽中，有8場（5.4%）比賽出現這種情況，例如有場持贈票入場370人，而持正票的只有161人。

另一方面，審計署發現足總派發贈票的效率不高，做法並非時常令人滿意。在2017年6月亞洲盃賽事，足總派了1778張「免費飛」，但有1158張（65%）贈票沒有被人使用；在2019年1月的表演賽，足總派了1806張贈票，但有715張（40%）未被使用。

審計署認為，民政局需敦促足總確定入場人數下降的原因，並考慮審計署對足總派發贈票所提意見，以採取進一步措施提高入場人數。

去年2月大埔對傑志的比賽，有超過1700名球迷入場觀看。（資料圖片/袁志浩攝）

收入方面，民政局一直期望足總日後可以透過門票、贊助等增加收入來源，改善財政，但審計署檢視足總的收入，認為足總愈來愈倚賴政

府及體育機構的資助，在14/15球季，資助佔足總收入47%，但到17/18球季，資助則佔全部收入的73%。

拆解香港足總收入來源：

以17/18球季為例，足總從政府、賽馬會及國際足協等獲得6800萬的資助；而全年收入則約9300萬，其中門票及贊助各四百多萬，分別佔足總全年收入僅5%。

審計署建議民政事務局敦促足總採取有效措施，找出入場人數及營運收入下降的原因，再想辦想提升。民政事務局接納審計署建議，表示關注足總這兩方面表現欠佳，敦促足總改善，並要求足總提交行動計劃。