審計報告．足總篇3｜績效未達標　男子隊亞洲排名竟比10年前差

審計署今日公布《審計署署長第七十四號報告書》衡工量值式審計結果，在《通過藝術及體育發展基金（體育部分）為體育發展提供資助的管理》中，提到香港足球總會直至去年，仍有12項「五年策略計劃」的表現目標或指標未達標，部份績效甚至比10年前差。

足總由2011年起落實「鳳凰計劃」，每年獲政府撥款近2000萬元，以改革足總及發展本地足球。計劃於2015年屆滿後，足總再推動「五年策略計劃」，每年獲當局資助2500萬元。

「五年策略計劃」協議訂明多個表現目標及指標，包括香港參加女子足球、五人足球及草根足球的人數，教練與球證數目等，足總須每半年提交進度報告，檢討成效。有關計劃已在今年3月31日完結，足總正向政府爭取延長撥款。

足總「五年計劃」至今年3月底已屆滿，會方正向政府爭取延續撥款。（資料圖片／袁志浩攝）

審計署審查了足總於2015至2019年期間的進度報告，發現有部分表現目標及指標並未達標。未達標的表現目標及指標由2至11項不等。（審計報告截圖）

12項要求未達標 最多相差近5成

審計署今日公開報告，指足總在2018至2019年度，有9項表現目標與3項表現指標未達標。

當中表現指標方面，雖然建立足球訓練中心以及增加足總球迷資料庫的登記球迷數目至26,000名兩項已達成，但每場港超平均入場人數就僅得1006名，跟目標2000名相差近50％。

另外，足總網站的每日平均點擊率，跟足總會員數目同樣跟目標相差1成多。據了解，足總曾提及開發自家手機應用程式的計劃亦已告吹。

目前每場港超平均入場人數仍未達到「五年計劃」要求，足總向當局報告進度時，更疑似報大數。（資料圖片／袁志浩攝）

審計署抽查港超入場人數 足總疑似「報大數」

審計署又抽樣檢查足總在2017至2019年間，向民政局就「每場港超平均入場人數」進行半年進度報告時的準確性，發現足總匯報時將數字涵蓋如高級組銀牌及足總盃賽事的入場人數，疑似有「報大數」之嫌。

足總在「增加贊助及廣告總收益」這項表現目標方面，匯報金額跟實際提供金額同樣出現不一致，且未能提供任何解釋。

代表隊排名比10年前更差

足總過往一直視港隊的世界及亞洲排名為績效主要目標，經過「鳳凰計劃」及「五年策略計劃」兩大投入，理論上有關排名應有所提升，實際上卻剛好相反。審計署批評，部份排名不止未達到計劃要求，甚至比10年前更差。

當中香港男子代表隊的亞洲排名由2009年12月時的26位，跌至去年9月時的27位，跟原定2020年需達至「保持前10名」的目標相差甚遠。而香港女子代表隊的世界排名，更由2009年的60位，大跌至去年的77位。

審計署指足總已在「五年策略計劃」下作出不少實質改善，然而港超聯賽事的平均入場人數有下降趨勢，在創造額外收益方面亦未有顯著進展。

不過為了維持至今所得成效及資助實行進一步的支持措施，審計署認為政府有需要繼續撥款以作支持，但需密切監察足總表現，以便釐定香港足球發展的未來路向。

香港男子足球代表隊的世界及亞洲排名未見顯著上升。（資料圖片）

審計署審查足總主要目標的績效，發現有部分未達目標，更比2009年差。（審計報告截圖）