【德甲】德國政府下周決定復賽事宜　聯賽最快5月16日回歸

德國足球聯賽行政總裁在上周表示德國聯賽已準備復賽，只等候德國政府的決定，最快在本月9日重啟賽季。德國總理默克爾公布將於下周決定德國的體育賽事能否回復正常，同時意味德甲最快將於16日回歸。

管理德甲及德乙的德國足球聯賽（The German Football League，DFL），在上周與兩個組別36支球隊進行視像會議後，賽會CEO塞法特（Christian Seifert）表明已為復賽作好一切準備，只等待德國政府的批准，最快在下周六（9日）重啟球季，有望成為最早回歸的歐洲五大聯賽。

5月復賽方案超嚴格 隊友無偈傾球員跟伴侶性生活都要管

德國聯賽最快下月9日復賽 賽會CEO：留待政府作最後決定

德甲聯賽或重開，球員生活設嚴格限制（按圖放大）：

相隔一周後，德國總理默克爾與一眾各地官員舉行視像會議後，表示將於下周三（6日）的會議討論國內包括德甲在內的體育賽事能否恢復，換言之德甲將無望予下周日（9日）重開，最快將於16日重開球季。

DFL及後在官方Twitter中發聲明回應，賽會接受德國政府的決定，並重申各支球隊將繼續為復賽準備，目標在5月底前可以重返賽場。

同場加映：慕遜加柏招「真球迷」為主場添生氣

德國政府早前公布禁止大型群眾活動直至10月底，一旦德甲重開，今季賽事亦將以閉門形式進行，加上訂下多項復賽後的守則，限制球員及工作人員，甚至他們的家人，確保將病毒傳播的風險減到最低，力爭在6月30日前完成賽季。

拜仁在安全的社交距離下復操：