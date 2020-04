【足球熱話】慕遜加柏「真球迷」入場支持　為空蕩球場添現場氣氛

歐洲各大聯賽正商議復賽事宜,一旦重開球季大有機會以閉門形式進行賽事。場內沒沒有球迷,當然缺少氣氛,相信電視機前的觀眾亦不習慣收看一場寧靜的比賽。 德甲與英超各出奇謀,為安在家中的球迷增添場內氣氛。

球迷往往是球賽重要的一環,相信球員需要慢慢習慣在空蕩蕩的球場中作賽,皆因大部分足球聯賽在比賽重啟之時,均計劃閉門作賽一段時間。

即使歐洲各大賽事復賽,大有機會以閉門形式進行賽事。(資料圖片/Getty Images)

德甲的慕遜加柏為了在空無一人的觀眾席增添生氣,同時讓忠實擁躉可以有置身球場的感覺,故此他們推出「Stay at home. Be in the stands」的活動。在慕遜加柏的主場普魯士公園球場(Borussia-Park),慕遜加柏計劃在觀眾席上放上印有球迷樣貌的卡板,彷彿全場亦有球迷觀看一樣。

活動甫推出便引起甚大的迴響,超過8000名球迷報名參與,並希望全場「坐滿」,即使在復賽時閉門作賽,亦可感到生氣勃勃。

除了一嘗做慕遜加柏「現場觀眾」的滋味外,球迷參與這行動亦可順道行善,因為成為卡板所付出的19歐元費用當中,部分將幫助市內兩間因新冠肺炎而關閉的小企業,一舉兩得。

《天空體育》直播時或增設歡呼聲聲道

在空蕩的球場作戰,在沒有球迷的觀眾席上,缺少此起彼落的歡呼聲,而不少電視觀眾當然不習慣欣賞一場鴉雀無聲的賽事。

有見及此,英國《每日郵報》透露,若果英超在6月如期復賽,在當地擁有英超轉播權的《天空體育》,有意提供一條錄有球迷昔日歡呼聲的聲道,供一眾在電視機前的球迷可以選擇。《每日郵報》亦報道,有球隊希望在場內播放現場的歡呼聲,使球員更有動力作賽。