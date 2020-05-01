【足球熱話】夏蘭特神回應化解PSG之怨　態度不慍不火贏掌聲

效力多蒙特的挪威年青鋒將艾寧夏蘭特（Erling Haaland），為「蜜蜂兵團」僅上陣11場，已成為風頭人物。在早前的歐聯16強中，巴黎聖日耳門眾將反勝後齊齊模仿夏蘭特的打坐慶祝動作，該名19歲的尖刀接受訪問時首度回應事件，沒有半點惡言外，更甚具大將之風。

艾寧夏蘭特在歐聯16強首回合，主場梅開二度，協助球隊以2：1力克法甲班霸巴黎聖日耳門。不過，夏蘭特與PSG的「恩怨」因一個假冒夏蘭特的帳戶而起，在次回合上載一張圖挑釁巴黎聖日耳門，而PSG的主力尼馬在反勝多蒙特後，與隊友一同模仿夏蘭特的招牌打坐慶祝動作，早前他的隊友馬昆奴斯（Marquinhos）接受訪問時，透露尼馬在賽前早有預謀以這個慶祝反擊，但夏蘭特已澄清這個不是他的帳號。

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PSG眾將在反勝後，模仿夏蘭特的招牌動作合照留念。（資料圖片／Twitter截圖）

夏蘭特早前接受《ESPN》的訪問時，才首度提及此事，「我需要感謝他們向世人介紹什麼是冥想，並帶出冥想的重要性，這是我一直想做到的事。」面對對手的嘲諷，他以冥想回應此事，夏蘭特的處事手段成熟得不像一個19歲的小伙子。

打坐是夏蘭特的招牌入球慶祝動作。（資料圖片／Getty Images）

古靈精怪的艾寧夏蘭特：

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剛在今年冬季轉會窗，由奧地利的薩爾斯堡加盟多蒙特的夏蘭特，表現依然光芒四射，該名挪威新星為「蜜蜂兵團」上陣12場已交出11個入球，效率驚人，極速成為多蒙特球迷的寵兒，亦成為轉會傳聞的主角，經常與皇馬及曼聯等豪門球會牽上關係。

對於自己加盟多蒙特至今的表現，夏蘭特當然十分滿意，並感激現時隊友助他極速融入球隊，「在加盟初期便有這個效率當然是一個好開始，我十分享受在多蒙特的時光，我會繼續努力去改善，而隊中的隊友協助我相當多，使我可以即時融入隊中，這是妙絕的第一個月生活。」

面對對手的嘲諷，夏蘭特並無半點氣憤。（資料圖片／Getty Images）

艾寧夏蘭特的7大優點（按圖進入）