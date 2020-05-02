【德甲】科隆突現3宗確診　聯賽本月重開如意算盤難打響

德甲自3月中一直停擺至今，原本正爭取在5月9日重開，但計劃未獲政府批准，故德甲賽會預計要押後至本月16或23日才能重開聯賽。 不過這個如意算盤應該再次打不響，因為德甲球會科隆周五（1日）宣布隊中有3名職球員確診感染新冠肺炎；科隆亦隨時成為了阻礙德甲重開的「攔路虎」！

科隆發聲明表示，全隊所有球員、教練及其他後勤職員，在周四接受了新型冠狀病毒檢測，共中3人的結果呈陽性反應。3名確診者皆沒有出現病徵，各人將會接受14日自我隔離。科隆強調，不會公開受感染人士的身份，是球員、教練還是職員，以保障他們的私隱。

科隆發聲明表示，全隊所有職球員在周四接受了新型冠狀病毒檢測，共中3人的結果呈陽性反應。(Getty Images)

德國政府表示下周決定國內能否舉行體育賽事，德甲將不能在本月9日復賽。（資料圖片／Getty Images）

科隆自4月4日起恢復的集體操練，現時表示操練會各種衞生措施下繼續進行，而隊員稍後將會再次接受病毒測試。科隆總經理凱特表示：「球會要確保職球員健康和私隱，今次發現證明會方定期檢查嘅計劃是有效的，可以即時實施針對性措施。」有德國記者透露，3位確診者包括有2名球員以及1名物理治療師。

德甲聯賽或重開，球員生活設嚴格限制（按圖放大）：

德國足球職業聯盟原本希望可於5月9日重開德甲，但計劃未獲政府開綠燈通過。德國總理默克爾表明，最快要到下周三（6日），才會決定是否可以重新舉行各項大型體育活動，故德甲賽會本身已預計要押後至本月16或23日才能重開聯賽。隨着科隆新增3宗受感染個案，暫時未知會否進一步推遲重啟日期。

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