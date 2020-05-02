【FIFA 20】限時推出英超今季最佳組合包　利物浦7人入選

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踏入5月，假若沒有疫情的話，英超已經進入大直路，不少傳媒已準備在完季後公布他們嚴選的最佳陣容。

不過，受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）影響，英超在3月中停擺至今，但大熱足球遊戲《FIFA 20》照樣公布今季最佳的20人大軍名單。

足球遊戲《FIFA 20》中的FUT（FIFA Ultimate Team）吸引不少玩家，而他們推出特別版的「英超今季最佳20人」組合包，讓一眾玩家可限時抽選球員，成為各自球隊的一員。

在這個20人的名單中，在聯賽榜首遙遙領先的利物浦有7人入選，當中包括沙拿﹑沙迪奧文尼及雲迪積克等主力球員。6支「Big 6」球隊皆有球員入選，車路士的中場高華錫卻意想不到成為20人之一，而今季再度躋身前四的李斯特城亦有3名球員當選。

《FIFA 20》今季英超最佳20人組合包名單：

+16
+15
+14

不過，不少網民對這個20人名單有不少意見，其中今季表現突出的兩名英格蘭中場，效力李斯特城的占士麥迪臣及維拉的基亞利殊雙雙落選，網民亦替他們抱不平，更有人鬧爆FIFA是「垃圾遊戲」。

基亞利殊未能入選FIFA20最佳20人名單，不少網民替他抱不平。（資料圖片／Getty Images）

網民心目中的滄海遺珠（按圖放大）

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