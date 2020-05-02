【劍擊】日本劍手無收入　為保生計兼職送外賣　首日僅賺340港元

一場疫症打亂全球體壇運作，運動員收入大受影響。曾為日本奪得2012年倫敦奧運銀牌的劍擊運動員三宅諒，由於贊助商因疫情財困，被迫暫停對他的金錢支持。 三宅諒為了生活，由運動員變成「外賣仔」，但他首日僅賺得約340港元。

現時世界排名39位的29歲日本花劍運動員三宅諒，曾於2012年倫敦奧運，協助日本贏得隊花劍團體賽銀牌。他原本今年於主場再戰奧運，力爭職業生涯第二面奧運獎牌，但日本國內的訓練場地因疫情全數關閉，沒有訓練及比賽，他只好留在家中。

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三宅諒（右）在2012倫敦奧運，為日本隊在男子花劍團體賽贏得一面銀牌。（資料圖片／Getty Images）

疫情下的東京（按圖放大）

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除了訓練暫停，原本贊助三宅諒的企業，因為最近經濟不景，暫停贊助該名日本劍手，三宅諒亦理解並接受，收入因而大受影響。東京奧運延期，加上不同贊助暫停下，生活入不敷支，為免「手停口停」，三宅諒最終選擇為外賣平台做兼職，賺取生活費。

三宅諒在Twitter透露自己首日的「外賣仔」生活。（三宅諒Twitter截圖）

三宅諒透過網誌講述他首日的「外賣仔」生活，走訪8間不同店舖，賺得4688日元（約340港元），他更表示需要時適應新工作。

縱然面對困境，但三宅諒不願輕易放棄劍擊，他對來年東京奧運自有想法：「雖然明年奧運能否順利舉行仍是未知數，但我仍然相當渴望再戰奧運，所以我需要想方法克服現時的困境，兼職送外賣不是問題，這是維持生計的方法。走到這一步，我不希望就此放棄來年征戰奧運的機會，為了在疫情過後可以到海外訓練和比賽，我必須咬緊牙關。」

奧運銀牌得主三宅諒，因為經濟不景氣，不少企業暫停贊助。（資料圖片／Getty Images）

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