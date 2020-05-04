【新冠肺炎】傳體院周四起不再封館　運動員獲「解禁」惟有限制

香港的新冠肺炎疫情逐漸穩定，有消息指，一直採取嚴格「封院令」的香港體育學院，有望在今周放寬抗疫措施。

體院在最初的抗疫措施中宣布「封院」，入住體院宿舍的全職運動員和教練雖可繼續訓練，惟期間不能離開體院，餐廳亦只為運動員及教練提供服務；其後在上月21日更新安排，延長特別集訓安排至5月7日以確保運動員安全，但容許全職或正備戰奥運及殘奥的運動員，在得到總教練批准下在周六及周日的早上9時至晚上6時外出探望家人及處理私人事務，每位運動員每日只限1次，且每次上限4小時。

體院在今周再放寬「封院令」，所有全職運動員能重返體院訓練。（資料圖片）

據知，體院的最新安排包括再放寬限制，包括由周四（7日）起，本來封閉的場館均會「解封」，所有全職運動員均可返回體院訓練，屬奧運及殘奧項目重要成員的兼職運動員亦可重投訓練。另外，運動員亦「解禁」，可每日自由進出體院，惟體院會在8時後關閉，若運動員需在晚上8時後外出，則需登記出入時間。飯堂繼續只為運動員提供堂食，職員只可外賣，不招待訪客。

運動員可自由進出體院，8時後離開體院需登記作紀錄。（資料圖片）

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