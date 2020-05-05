【德甲】沙洛文卡勞不當直播遭炮轟　哈化柏林即時禁賽禁操

曾效力車路士的科特迪瓦翼鋒沙洛文卡勞（Salomon Kalou），早前在哈化柏林訓練基地內進行Facebook直播，並透露對扣薪的不滿，惹起軒然大波。雖然他及後刪除該片段，德甲賽會隨即發聲明譴責卡勞的行為，而哈化柏林即時禁止卡勞訓練及出賽，以作懲罰。

雖然大部份德國球會在早前已率先復操，但球隊需要遵守德國政府的守則，職球員定期接受病毒測試，並謹遵社交距離。

效力德甲哈化柏林的34歲翼鋒沙洛文卡勞，早前在球隊內進行Facebook直播，先走訪體能教練的辦公室，及後到球隊更衣室，更直播球員接受病毒測試的鏡頭，隊醫發現他在拍攝後，隨即要求他刪除片段。及後，卡勞在影片中與隊友一同投訴球隊近期減薪，更高唱「Corona Song」。

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效力哈化柏林的沙洛文卡勞，因為一次Facebook直播而被球隊處罰停賽。（資料圖片／Getty Images）

科隆隊中雖然有3人驗出陽性反應，但球隊仍然如常操練（按圖放大）

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沙洛文卡勞的影片引起不少爭議，自知惹禍上身的他，不久後將片段刪除及道歉「補鑊」，表示自己因為檢測結果是陰性才會一時興奮沖昏頭腦，「我就我的行為道歉，我在病毒測試後呈陰性，才一時興奮做出這些不當的行為。我在心底十分重視疫情的嚴重性，尤其是在非洲，因為當地沒有如德國般的優良醫療系統，所以我依然感到十分擔憂」。

Salomon Kalou ending Bundesliga season in under 10 Minutes | part 1 (1080p / HD) pic.twitter.com/Tylb97Zcy3 — Louis (@regionalkapital) May 4, 2020

卡勞所效力的哈化哈林立即發聲明訓斥他的不當行為，並即時處罰沙洛文卡勞禁止參與訓練及比賽，「卡勞的行為嚴重違反球隊的內部守則，在現時環境下亦十分不當，所以球隊決定即日起將他停賽。卡勞的行徑對球隊的形象亦有影響，球隊將更嚴格遵守保持社交距離等守則」。

德國足球聯賽（DFL）隨即譴責卡勞，因為他在片段中漠視社交距離，經常與隊友擊掌等身體接觸，他的行為輕視疫情的嚴重性，絕對不可接受。

哈化柏林及後隨即發聲明，譴責卡勞的行為。（Twitter截圖）

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