【新冠肺炎】高拔記者會的小動作累事？　「連坐」影響全NBA

猶他爵士中鋒高拔（Rudy Gobert）成為NBA首位「中招」新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）的球員，相信現在最怕的人應該是⋯⋯ 高拔的爵士隊友也接連呈陽性反應，在兩隊熱身期間收到確診消息；除了爵士對雷霆一戰立刻「煞制」外，聯盟也隨即宣佈無限期停賽。

這個連續兩年奪得年度最佳防守球員的法國籍內線長人，現年27歲，獲稱為「法國鐵塔」。高拔身高2.16米，臂展更達2.36米，如此優越的身形錯入選為法國國家隊成員，於2013年開始效力猶他爵士。

連續兩年奪得年度最佳防守球員，高拔入選為法國國家隊成員，於2013年開始效力猶他爵士。（Getty Images）

掉以輕心的舉動

在高拔確診的消息爆出後，在星期二記者會的影片也引起輿論：事關高拔的舉動的確是輕視了疫症的嚴重性。《USA Today》報導中拍攝到高拔在媒體中心接受記者採訪後，起身準備離開時突然回身，刻意用雙手摸遍桌上的所有咪、錄音筆和手機。雖然此舉未必是感染的原因，但高拔表達出自己對疫情的不重視，認為都只是大題小作的態度，大概在生活的防疫上也未必有留意。

高拔表達出自己對疫情的不重視，認為都只是大題小作的態度，大概在生活的防疫上也未必有留意。（Getty Images）

高拔自以為好玩的小動作

但其實早前NBA也因應疫情在歐美肆虐而作出應變，包括發出的備忘錄中特別提醒球員應該避免與球迷有擊掌與簽名的行為，也考慮過舉行無觀眾、媒體進場的「閉門」球賽。如今疫症已經「殺到埋身」，聯盟也馬上作出反應，停擺餘下的賽事。

最讓人擔心的是，就算肺炎痊癒也會留下不可逆轉的後遺症：如沒法下蹲，也不能長時間走路，起跳只能跳一厘米等的機會。（Getty Images）

今天最害怕的人應該非阿奴諾比莫屬。（Getty Images）

現在誰最緊張？

高拔和隊友先後確診，意味球隊的所有相關人士將會有機會「中招」，包括球員、教練團、隊醫、物理治療師等等；另外，周二在記者會上被高拔觸摸過的用品和記者本人也是被無辜受牽連。在過去一星期，猶他爵士曾與騎士、紐約人、塞爾特人、活塞和速龍交過手，期間的對手、球證等也相當高危。

若要數到最擔心的，除了是以上的人士和兩位球員的家人外，想必是確診前一場爵士主場迎戰速龍與高拔發生衝突的阿奴諾比（OG Anunoby）和伊巴卡（Serge Ibaka）。

三個球證中Courtney Kirkland原先會出現在鵜鶘與國王的比賽，但安全起見，這場比賽也決議取消延期。（Getty Images）

伊巴卡也是另一個「高危」人物，因為他與高拔對位時間最長，更親吻了高拔接觸完的籃球。（Getty Images）

「Trash Talk」的危險性

高拔和阿奴諾比在3月10日賽事的最後階段互相「Trash Talk」，因而發生口角將近頭碰頭的距離，另外高拔還向球證抗議，近距離大吼，相信兩人都已經一頭冷汗。曾執法這場球賽，三個球證中Courtney Kirkland今日（12日）原先會出現在塘鵝與國王的比賽，但安全起見，這場比賽也決議取消延期。

但要數全場接觸高拔最多的人，大概是對位的伊巴卡，也是過去5場賽事對位時間最久的一個，他在防守高拔的時間約8分45秒，相反高拔也防守了7分25秒，兩人「埋身肉搏」的時間近16分10秒。更讓人擔心的舉動，則是伊巴卡在高拔射完罰球後，拿起了籃球並親了一下。

阿奴諾比與高拔「Trash Talk」實錄

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武漢肺炎確診運動員