【單車】UCI修訂2020年新賽程　三大賽環法先行　10月中辦廣西賽

新冠肺炎年初於中國武漢爆發後蔓延全球，使得體壇陷入停頓，今年已有多個公路單車賽需要延期或取消。 國際單車聯會（UCI）近日公開2020年修訂版賽程，將於8月展開，三大賽都在新賽程之內，但舉行次序有變，環法將會率先於8月底上演。

新修訂賽程將有25項賽事，當中17項為單日賽。8月1日於意大利中部舉行的單日賽Strade Bianche，將為2020年打開戰幔，5大經典賽Milano-Sanremo、Tour des Flandres、Paris-Roubaix、Liège-Bastogne-Liège及Il Lombardia都會舉行。

UCI公布2020年修訂賽程。（路透社）

UCI稱修訂賽程希望盡可能為不同類型的車手提供最多的機會，8月單日賽及多日巡迴賽交替舉行，一眾已在家避疫車手的將可以慢慢重新適應比賽節奏。雖然法國總理菲利普（Edouard Philippe）早前宣布，9月前都不得舉行大型體育活動，但本於6月尾舉行的環法，將會改期到8月29號舉行。

貝勞為今年環法衛冕車手。（路透社）

環意改期到10月開始，更與環西撞期。（Getty Images）

環意、環西賽期重疊

本來每都是三大賽首先舉行的環意，因為新冠肺炎關係需要延期，現時改到10月初展開。「守尾門」的環西就會於10月20號上演，與環意有5日重疊，車手將要作出取捨，今年似乎不會出現三大賽全數參加的車手。

英國車手富美希望爭奪第5座環法冠軍有希望了。（路透社）

中國今年亦有賽事舉行，10月15至20日將舉行環廣西單車賽，同月23至25號將會舉行女子賽環崇明島賽。

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