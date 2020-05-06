【足球往事】利華古遜最悲慘的5月　12日內連失3個冠軍變最強二奶

拜仁慕尼黑於2013年成為德國首隊「三冠王」，但早在11年前，利華古遜亦有過這樣的機會。不過，在5月初短短的兩周內，利華古遜連跌3隻獎盃，由「三冠王」變成「三亞王」。

利華古遜可算是RB萊比錫出現之前，另一支被廣泛德國傳統派球迷憎恨的球隊。利華古遜由德國藥廠拜耳（Bayer）操控，如RB萊比錫一樣，在傳統派眼中「並非真正的足球會」。

利華古遜於2001至02年球季表現出色，卻未能取得任何成果。（Getty Images）

曾被嘲「Neverkusen」

早在2000年，利華古遜就差點嘗到冠軍滋味，但第34輪竟輸給下遊球隊，終與拜仁慕尼黑同73分，卻因得失球不及該支德國班霸而與德甲錦標擦身而過，成為了恥笑的對象。拜仁的漢尼斯更嘲諷利華古遜：「他們永遠不會贏到任何錦標，當他們踢最關鍵的比賽時，都要穿上尿片落場。」

利華古遜因此被嘲「Neverkusen」。

不過，在教頭托普慕拿（Klaus Toppmoller）的帶領下，利華古遜打法更奔放，中場波歷克獲得解放，更在2001至02年球季以17球成為了利華古遜首席射手。巴西中堅盧斯奧防守上變得更有紀律，使他成為後防線的磐石。

利華古遜曾被拜仁慕尼黑高層嘲諷為「Neverkusen」。（Getty Images）

8強次回合擊敗利物浦，成為利華改變了形象的一戰。（Getty Images）

2000至01年球季他們以第4位完成聯賽，得到2001至02年歐聯第3圈附加賽的參賽權。這支西部球隊在德甲雖表現出色，但在最後3輪領先5分之下，最終5月4日卻將冠軍拱手相讓多蒙特。

一周之後，利華古遜在德國盃決賽遇上史浩克04，雖有貝碧托夫先開紀錄，但在基斯頓於完場前再入一球時，利華古遜已失了4球，終以2：4再與一個冠軍擦身而過。

利華古遜於歐聯外圍賽第3圈起步，成功殺入首輪分組賽，以小組次名殺入次輪分組賽，並在死亡D組與西班牙球隊拉科魯尼亞，踢走祖雲達斯及阿仙奴入8強。小組首名的利華古遜8強首回合作客不敵利物浦，但次回合贏4：2晉級，4強鬥另一支英超勁旅曼聯，兩回合打成3：3平手，以作客入球優惠入決賽。

利華古遜2002年歐聯決賽正選11人：

+ 7 + 6 + 5

決賽面對連挫拜仁、巴塞隆拿的皇家馬德里，利華古遜先失一球下，雖在13分鐘由盧斯奧追平，可惜施丹半場前的窩利世界波，令皇馬再度取得領先。「銀河艦隊」最後維持優勢到最後，利華古遜的狂攻未能力挽狂瀾，兩周內失去3座獎盃。

施丹的入球摧毀了利華古遜當年最後一個奪標希望。（Getty Images）

托普慕拿其後一季就被解僱。（網上圖片）

輸了3個冠軍，利華古遜沒有被嘲笑，今次得到的是憐憫。全季都踢出娛樂性十足的風格，利華古遜輸在板凳深度不夠，到了5月確已疲累，隊長路禾尼膝傷長時間休養，他們一直捱到最後。歐聯決賽沒有因為累積黃牌需要停賽的巴西翼鋒薛羅拔圖，利華古遜仍全力進攻到最後。

可惜施丹一腳世界波，使得利華古遜失去了那一季最後一個奪標機會。托普慕拿其後一季亦因球隊表現不濟，2月就要「執包袱」。

利華古遜至今仍未追逐到任何錦標，但2001至02年球季卻讓他們贏得了尊重。

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