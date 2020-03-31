【足球往事】13年未入過一球的球王　千王之王變當代最強射手

13年來，他從沒有正式上陣過一次。 作為一名前鋒，他從未入過一球。 雖然如此，他卻被吹捧成「頂級球員」，一個你從未聽過的「頂級射手」。 他的名字叫凱撒。

凱撒（Kaiser，又作Kayser、Kaizer）原名Carlos Henrique Raposo，因為件輕時有點似德國「足球凱撒」碧根鮑華得名。1963年於巴西南部市鎮Rio Pardo出生，凱撒9歲時進入保地花高的青訓系統，但翌年就轉會到法林明高。在這支巴西傳統球隊待了數年，凱撒1979年一次操練的表現，獲得墨西哥球隊普埃布拉球探的垂青，很快就簽下職業球員合約，但在從未踢過一場比賽之下，數月後就解約。

這，就是正個故事的開始。

凱撒的足球生涯就是一個謊言。（網上圖片）

回到巴西後，凱撒開始了「足球騙子」的人生。凱撒的心願是「想成為足球員，但又不想踢波」。為什麼會有這種想法？或多或少與巴西社會有關，始終足球員在巴西地位不一樣，待遇亦較好，凱撒一無是處唯有「靠呃」。

凱撒結識多名國腳級球員，如卡路士艾爾拔圖（Carlos Alberto Torres）、連拿度加曹（Renato Gaucho）等人，香港70、80後球迷熟悉的羅馬利奧（Romario）亦是他的朋友。

正所謂「出外靠朋友」，這令凱撒可以有更廣的人脈，更易找到球隊落班。

凱撒並非一無是處，除了巴結球星能力高超之外，他6尺高的身型乎合當時需要的職業球員身材。不過，凱撒球技平庸，一落場肯定「穿崩」，他是怎麼走過這13年職業生涯呢？

凱撒球技一般，但與多名有真才實料的球員份屬好友，圖為他與巴西當時國腳連拿度加曹出席活動。（網上圖片）

真正見過凱撒踢波的人十分少，踢波的相片亦不多，就似「賭神」一樣。（網上圖片）

一代「扮工天尊」橫空出世

可以長年騙過一眾球會，必須要指出凱撒計劃安排十分周詳。他只跟球會簽短期合約，時常用「比賽狀態不足」借故推搪，在最初加盟數周只做體能訓練，突出自己比體能較的一面。不過，連續數周做體能，總會「谷起狀態」，總要落場練波，「騙子球王」如何避過法眼？

一字記之曰：傷。凱撒要與隊友同場操練時，很詐傷訛稱自己大腿受傷，當時醫療科技未足以檢測出凱撒只是扮傷，就算球會想作進一步檢驗，凱撒就會用他的「御用牙醫」扮醫生，告訴球會凱撒有病灶傳染（Focal Infection）的問題，入醫院會很易感染細菌病毒。

如果在現今社會，病灶傳染這個藉口未必會成立。現今醫學認為病灶傳染這個理論，只會在不尋常的病菌才會發生，而且不常發生。再者，這個理論到今日仍存有爭議，故若凱撒處身於今時今日，肯定不能夠詐傷了事。

時代亦造就了一代「球王級」騙子的誕生。

凱撒可算是「扮工界」的翹楚。

凱撒數年前終於剖白。（網上圖片）

1994年報道：《凱撒，失業射手》。當時凱撒31歲，已有兩年沒有落班。。（網上圖片）

誘導記者用真心寫假新聞

凱撒的最大武器卻是傳媒。他與記者打好關係，讓他們深信自己的說話，用最真的心寫出最假的新聞，更會用當時是奢侈品的手提電話，胡說一堆外語扮作自己與大人物商討轉會細節，或者推卻不存在轉會方案，讓記者以為他是個十分有價值的球員。不過，就連這個手提電話，都只是玩具，根本無法打通。

凱撒的「口才」有多強？他曾向傳媒訛稱自己於普埃布拉時踢得太好，墨西哥足總更希望他轉籍效力墨西哥國家隊。這種大話令記者誤以為他真的是個球王級的「神人」，更曾用「偉大射手」、「足球冠軍」形容他。諷刺的是，凱撒從來未將球大力踢入網，亦未曾贏過任何冠軍。

當年報道：《凱撒，足球冠軍》。（網上圖片）

1988年，凱撒轉投巴西球會班古，報道標題：《班古找到他們的「王」：卡路士凱撒》。（網上圖片）

這名「球場老千」是否13年都一帆風順？非也，早在他離開普埃布拉，1981年回到保地花高，曾試圖用假電話，扮用英文跟自己的醫生交流，為自己爭取多點時間，豈料被一名操流利英雄的隊醫發現，似乎成為了他離開保地花高的原因。不過，就算衰過一次，凱撒亦「學精」了，其後用這招數於法林明高待了數個月。

凱撒效力球會不乏香港球迷認識的名字，除保地花高、法林明高外，他更到過法國「效力」法乙球隊阿些斯奧，1998回國加盟現時已跌到落巴丁的班古，其後曾成為富林明斯、華斯高的球員，一直過住聲色犬馬的生活，但卻曾以「不飲酒的好人」形象獲華斯高羅致，理由是幫一名隊友戒酒。

數年前，凱撒的「威名」終於衝出國際，但這時的他已經是一個中年漢。不過，凱撒依然是主角，在紀錄片《Kaiser！The Greatest Footballer Never to Play Football》真情剖白自己的「老千生涯」。

為什麼這樣做？或許是想乘勢「再搵一筆」，或許是他想真真正正地出。

或許，他真的厭倦了自己的謊言。

真正的原因，就只有「球場千王」才知道了。