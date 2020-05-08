行山意外｜上月消防攀山拯救個案急升　首4月宗數達去年全年七成

在新冠肺炎疫情期間，香港掀起一陣行山熱，隨行山人數增加，山野意外的數量亦急升。《01體育》向消防處查詢今年3月及4月的攀山拯救事故，個案均比去年同期上升，其中上月升1.7倍。今年頭4個月的攀山拯救事故數字，已經有去年七成的數量。

消防處回覆指，今年頭4個月的攀山拯救事故按月上升，由1月的14宗，到疫情爆發的2月急升至40，到對上兩個月，分別錄得43及57宗。

消防處的資料顯示，近3個月的攀山拯救事故上升。（陳諾希攝/資料圖片）

今年的攀山拯救事故比去年更有明顯增加，上月有57宗，比起去年4月的21宗急升1.7倍。今年3月有43宗，比起去年3月的19宗，增幅亦近1.3倍。

近幾個月的攀山拯救事故比去年同期增加。（消防處提供數據）

消防處提供的數據指，2019年全年有215宗攀山拯救事故，13人死亡，而今年頭4月個月已累積154宗個案，達去年全年數量的72%。

消防處日前在Facebook上表示，對上兩個月有超過80宗山嶺事故，當中有事主不幸身亡。處方呼籲行山人士做足準備，建議他們使用「GPS遠足留蹤」服務，若果出意外，方便救援人員透過系統中的定位資料，提升救援的機會和速度。

教你用「GPS遠足留蹤」服務：