【行山｜張志輝專訪】13日走遍香港百大高峰　山藝教練變Kill標王

你覺得行完香港100座最高的山，需要多少日？ 山藝教練張志輝（Paul）在新冠肺炎期間，失去大部分收入，決定利用空餘時間做一件鼓舞自己的事：花13日時間行完香港100座最高的山峰。 這13日旅程，Paul孤身上路，試過受傷，試過迷路，想過放棄，經歷過四季天氣，重新認識香港山野。他認為行「香港百山」之難，不在體能，而是在於堅持到最後。

Paul去年代表香港攀山隊登上珠穆朗瑪峰，之後投身全職教練，但今年初遇上新冠肺炎爆發，生計大受打擊，幾乎沒有工作，收入只有疫情前的一成多，心情亦受影響。

疫情下留港行「香港百山」

39歲的Paul說：「多了很多空閒時間，想做一些事，給自己一些目標，帶走負面情緒，尋找開心。我有計劃過走台灣百岳，或者叫台灣百名山，但因為疫情未能出發，我想究竟能不能將這件事擺在香港做呢？」

張志輝（Paul）在疫情期間計劃行完香港最高的100座山，最終分13日完成。（顏銘輝攝）

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他從網上資料找到香港100座最高峰的排行榜，之後攤開5份郊遊圖，在地圖上圈出每座山的位置，之後想辦法串連起來。他說：「初步計劃十幾條路線，大概知道要有兩星期時間去完成。規劃路線上不算太困難，因為我是山藝教練，熟悉香港的山頭。其實圈完100個山頭後，腦海大概已有路線圖。」

Paul計劃路線時，首先在5張郊遊圖上圈出100個山峰，再想辦法串連起來。（顏銘輝攝）

Paul先易後難，首日先行港島，登上柏架山、紫羅蘭山、畢拿山及渣甸山，之後逐步增加難度及路程。他保持每日的路程由20到30多公里，確保自己能夠在日落前下山，避免一個人摸黑前進。他表示很多主要山徑只會經山腰，登頂的山路往往崎嶇隱蔽及雜草叢生，透過今次挑戰，他終於上到很多以前經過但沒有登頂的山峰，例如慈雲山。

Paul是全職教練，在疫情期間收入大減，所以打算利用空閒時間做點事，激勵自己。（顏銘輝攝）

在100座山當中，較難串連的是大埔的鹿山。Paul其中一日行完港島扯旗山等6座山後，下午特地搭車到大埔滘，行近5公里，就是為了行408米高的鹿山。

一齊了解張志輝的13日Kill標路線（按圖放大）：

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行婆髻山跌爛電話

Paul最難忘是行大嶼山的那兩天，他先在婆髻山閃避其他行山人士時跌爛了電話，之後在大東山落伯公坳時跌傷，「那段路多樓梯級，我用相對快的速度落山，被石頭絆倒，打了個筋斗，幸好傷勢不嚴重，只是擦傷皮膚。」

Paul向記者展示行山時跌爛的電話。（顏銘輝攝）

Paul特別提到兩座甚少人認識的山，分別是昂坪南邊的獅子頭山（493米）以及婆髻山南邊的牛牯膊（574米）。他說：「過程中，有些山頭是沒有路上，沒有路去支標（三角測量站），例如獅子頭山，上網也找不到資料。很好彩，我找了半小時，當我想放棄時，最終找到一條路上頂。很明顯不是一條路，但有路胚的痕跡，相信有前人行過，但不是一條正規的山徑，你行過的時候，會不為意它是一條山路。」

雖然Paul經驗豐富，又會帶備地圖及指南針，並有電子定位儀器的輔助，但都有上不到的山。牛牯膊正是Paul其中一座沒有登頂的山峰，因為 真的找不到路上頂，又不想自己開路，破壞天然的叢林，只好在近頂幾十米的位置與山頭自拍，未能「kill標」。

Paul表示未能找到路上牛牯膊頂，只能行到山頂下幾十米。（由受訪者提供）

赤徑上牛湖墩行捷徑迷路

Paul表示這13日的行程中多次迷路，特別提到有日行西貢，抄小路從赤徑上牛湖墩，「一路行，其實都有路，但漸漸發現唔對路，迷路了。我用自己的知識去找出正確的路，當然，迷路後再找正確的路這個過程，食了很多蜘蛛網，兩隻腳都被草割傷流血。這個過程都幾特別，令我領悟到，就算教練也好，行山時都有可能迷路，但最緊要在迷路時，活用知識去脫離險境。」他認為這次尋找「香港百山」之旅最難的是找路，花了他很多時間。如果現在再叫他行多一次，他有信心可以10日內完成。

訪問當日，Paul穿上一身跑山的裝束，在他一對黑實的小腿上，留有一道又一道被草割傷的暗紅。他說：「你會見到還有疤痕在我腳上，都是這13日留下來的。（會不會舊傷未癒又要上山？）基本上一直保持這個狀態。每日回到家，你要處理那些傷口，要塗蘆薈去幫傷口癒合，但你第二日再去行，又會增加傷口。這是幾特別的痛苦經驗。」

Paul的雙腿仍佈滿被植物割傷的疤痕。（顏銘輝攝）

完成三分一時想放棄

全程自己一個行，沒有人支援，途中一波三折，滿身傷口，吃力不討好。Paul承認行約30個山頭後，想過放棄。他說：「我想做一些事去鼓勵自己，沒道理那麼輕易放棄，這件事又不涉及生命危險，而且作為教練，我去教班，教人堅持一件事，不應容易放棄，不應做到一半或者三分一就去放棄，所以不斷去想，那就捱過了。」

由於期間有工作，Paul並非連續13日行完100座山。最後，他選擇大帽山為計劃的終點，因為這是香港其中一座最具標誌性的山峰。他說：「感覺是完全放鬆，嘩！終於完成了我的計劃，有一份滿足感。雖然當刻只得我一個人，沒有人為這件事拍掌，沒有人拉起衝線的帶，但內心很滿足的感覺。」

Paul將大帽山訂為香港100山的最後一站，當日在雨中完成。（由受訪者提供）

Paul去年攀洛子峰的照片：

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對「Kill標王」外號感尷尬

Paul這13日行了323公里，超過3條麥理浩徑的路程，攀升23353米，約24座大帽山的高度總和。他續說：「這13日經歷香港四季，因為4月頭幾特別，以往4月都幾熱，但很感恩，今年4月有幾日有季候風，北風吹下來，天氣比較清涼。其餘日子就是炎夏的日子，三十幾度，而我最後行大帽山那日是有下雨的。」

Paul完成這個香港100山的挑戰後，將13日旅程的照片放上社交網站，引起身邊朋友及學生的哄動，更有朋友稱呼他為「Kill標王」。他笑言：「其實我有點尷尬，因為要行完香港頭100支標是不是很難的事？我覺得不是，我相信在跑山界，很多人都有能力完成得到。」

「難度不在於你完成100支標，難在你要堅持到最後。有人很厲害，可能10日就行得完，但可能有人因為不同原因，未能短時間完成，他可以分開20日、50日、100日去完成。任何一個人只要肯堅持，都能夠完成這個目標。」

雖然13日行了超過300公里，但Paul表示這對行山鞋仍然未爛。（由受訪者提供）

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