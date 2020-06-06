【西貢行山路線】灣仔棺材角探尋棺材石　5小時來回全程上落不多

棺材角位於西貢灣仔半島北岸，可望黃竹角咀、大赤門、赤洲及塔門景色，石灘上有橫臥的方形石柱，狀似棺材，被稱為棺材石，是行山人士必到的打卡地點。 行山人士可以由西貢海下出發，沿大灘郊遊徑行去灣仔，路經灣仔西營地，之後接上隱蔽山路，往北走至棺材角，之後原路折返海下，全程近8公里，需時4.5小時。雖然這條路上落幅度大，最高點不過是88米的望樓仔，但部分路段於密林之中，適合有經驗及方向感的朋友。

路線：海下 > 攔路坳 > 灣仔西營地 > 望樓仔 > 棺材角（原路折返） 路程：7.8公里 需時：5小時 體力需求：2星（沿路多樹蔭又少上落，全程最高點僅88米；以5星為最高） 技術需求：3星（往棺材角小徑隱蔽，近岸邊一段落斜陡峭；以5星為最高） 起點交通：西貢碼頭搭小巴7號到海下 終點交通：在海下搭小巴7號回西貢碼頭

灣仔棺材角行山路線。（01美術製圖）

睇住片行棺材角：

在西貢碼頭乘搭7號專綫小巴，大約35分鐘車程，就抵達總站海下。這架小巴班次頗疏，約半小時一班。下車後，如果想去洗手間的話，要沿海下路行往西貢方向一會兒，留意右邊有小路落斜，行落去海下公廁。

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+ 5 + 4 + 3

如果不用去洗手間，落車後沿馬路入村，村口有大量告示牌，例如海岸公園的介紹、士多的廣告及前往灣仔營地的指示牌。入到村，途經海岸公園護理員站崗，再轉入士多。這間士多有海膽炒飯及炒粉麵，還提供浮潛用品、獨木舟租用；如果未買齊飲料的朋友，請在士多作最後補給。

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沿士多前的村徑行，離開海下村，不久見到山徑的右方有座石灰窰遺跡。以前村民用珊瑚及貝殼，燒成石灰，作建築或農業用途，但海下的石灰工業已經在二次大戰停產。

離開石灰窰，沿路繼續行，這段路鋪得十分好，用上石磚或石屎，路旁間中會有鐵欄杆。在樹叢較稀疏的位置，可以回望海下灣的景色，翠綠的山頭環抱村屋，海水深淺有致，十分清澈，隱約看到海底的岩石。

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+ 3 + 2

山徑上落不多，由海下起計，行約半小時，就見到海下灣海洋生物中心。離開連接中心的路口，路面漸變成天然山徑。山徑微微上斜，間中有幾級樓梯，但並不吃力，之後在樹蔭下，有段樓級急落至攔路坳，進入灣仔半島的範圍。

在攔路坳的路口，左後方是剛才行過來的山路，右後方就是往大灘方向的大灘郊遊徑。沿大路直去，不要走入左邊的小徑，上到一個大路分岔口，感覺闊到可以讓汽車行走。在這個分岔口轉右，沿寬闊的山路上斜。

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+ 8 + 7 + 6

上到斜路的盡頭，石砌路變成馬路，左邊就是灣仔西營地。由海下起計，花了1小時行到這個位置。營地前有清楚的指示牌，轉左往灣仔南營地及碼頭，今次的路線就直行。行多一會兒，馬路右邊就有個大型洗手間，供營友及山友使用。

這段路平坦寬闊，又多樹蔭，雖然要上斜，但仍覺舒服。大家要注意由大路入隱蔽小徑的路口，由廁所起計，行約15分鐘便到。那裏是個U型彎位，也是車路的最北點，漁護署豎立了一個禁止單車進入的牌子，還有個警告牌提醒大家小心蟒蛇出沒。去棺材角的小徑，就在那個蟒蛇警告牌後。

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+ 12 + 11 + 10

小徑在林中穿梭，初段還算明顯，一直在山脊上行走，沒有什麼上落。小徑從密林出到一處開揚的空地，右方對岸的小島是塔門，而右後方的是高流灣及蚺蛇尖，左邊則可望到海下灣，遠眺石屋山等山脈。

離開開揚地帶，再山徑，兩旁是高度比人還高的樹叢。行多一會，就行到一個不算顯眼的路口，樹枝掛滿絲帶，直行的主徑是往棺材角，右邊狹窄的林中小徑是登上望樓仔的山丘頂。

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+ 13 + 12 + 11

今次行程先上山頂看一看，轉右上去，在狹路中行一兩分鐘，就登上88米高的望樓仔山頂。山頂的景觀不俗，可望塔門及赤洲景色，天色好的話，還可以見到深圳。望樓仔最特別的是三角測量站，比平時見到的幼。

在望樓仔山頂看完風景，就原路落到路口，轉右繼續向棺材角進發，一直向北行。小徑兩旁的植物茂密，有時為小徑搭起一個小帳篷，遊人要彎低腰才能通過。突然，眼前豁然開朗，行到一塊草地，上面有露營的痕跡，相信是營友的秘地。

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+ 12 + 11 + 10

穿過營地，路胚在草地的另一邊，請細心找路。由於來這裏行山的人不多，路旁的樹叢茂密，間中會見到前人留下的引路絲帶。山路開始落斜，方向亦由正北漸漸轉向至東北。

落一段斜後，來到一個開揚位置，你會見到赤洲就在正前方，同時你會見到分岔路，行右邊的那條繼續落，往正東方向落去岸邊。愈靠近岸邊，山路愈陡峭，有前人在路邊架設繩索，但不宜過分信任這些舊繩。

落完斜路，就到岩岸，海的另一邊是塔門。往左邊看，有一塊方形石斜斜地擱在海邊，就是著名的棺材石。由海下起計，花了2小時45分鐘行到棺材角。有些人會綑邊而行，在岸邊的大石爬來爬去，爬到灣仔半島的最北端。

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+ 10 + 9 + 8

棺材角的岩岸是拍照及大休的好地方，部分位置靠近崖壁，十分陰涼。請大家記住自己垃圾自己帶走，不要將食剩的東西及包裝留在棺材角，這個地方真的不會有人清理，另外拍照的時候請注意自身安全。

離開棺材角，建議原路折返，初段上斜較崎嶇，但上到山脊位置，就上落不多，沿剛才進來的路線走回去。回程不用找路，也不用上望樓仔山頂，腳程快得多，大約25分鐘就回到那個馬路U形彎位。

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在蚺蛇尖做背景下，坐在棺材石上拍照。（顏銘輝攝）

+ 8 + 7 + 6

站在小徑與馬路的路口，右邊是原路回灣仔西營地，左邊則是往灣仔南營地及碼頭。每逢周末及假期，有街渡來往灣仔及黃石碼頭，如果想搭船回程，就行左邊去碼頭。不過，提提大家，尾班船在下午5時開出。

今次的路線就原路回海下，所以在這個路口轉右，沿馬路落斜，經過灣仔西營地的門口後，繼續直行落斜。行到攔路坳的分岔口，左邊去大灘，路程較遠，右邊則是原路回海下。

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由於回程不用找路，而且景色又看過一遍，不用多停留，故由棺材角起計，用了個半小時就行回海下，比去程的2小時45分鐘快得多，來回合計加上大休時間，約5小時行完。之後在海下搭7號小巴去西貢市中心，完成這日的行程。

由海下入棺材角的路程不算太長，最高點僅88米，上落不多，只有近岩岸的一段上落較斜，所以體能消耗不算太大。不過，由灣仔馬路到棺材角的小徑較隱蔽，有些位置樹叢很密，而且登望樓仔的路口亦容易錯過，領路的人需要方向感及穿林經驗，加上上落岩岸的路崎嶇易滑，要點技巧，所以在技術需求給予3星。

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