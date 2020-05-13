【K League】韓職射手慶祝入波動作有段故　連女明星都響應齊齊做

過去周末韓職（K League）開鑼，一眾球迷久旱逢甘露，終於有波睇！不知大家有沒有留意，多名韓職球員入波後，都做了同一個慶祝動作，他們一手放平，另一手舉起拇指放在上面。究竟這個動作有什麼意思呢？

上周五韓職「開咧」戰，全北汽車靠41歲老將李同國的入球，主場以1：0擊敗水原藍翼。入球後，李同國左手手掌放平，右手舉起拇指，放在左手上，他還叫隊友一起做。

在韓職揭幕戰，李同國為球隊入球後做出這個支持醫護人員的手勢。（Youtube片段截圖）

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除了全北汽車的李同國外，之後上周六蔚山現代對尚州尚武，巴西外援祖利亞尼加奧入球後亦做出這個動作。

周日浦項制鐵對釜山偶像，外援伊祖辛高入波後亦有同樣慶祝動作；同日另一場比賽，FC江原贏FC首爾3：1中，金直勛及金承大都有這個慶祝動作。另外，還有韓乙球員入波後做這個動作。

乙組的濟州聯入球後也是這樣慶祝。（Youtube片段截圖）

這個動作有什麼意思呢？

韓國總統文在寅在4月底於Instagram上放相，與官員一起做這個右手舉拇指放在左手上的動作，感謝韓國及世界各地的醫護人員，不斷拯救寶貴的生命，並以他們的奉獻精神為榮。除了政界及體壇，多名韓國藝人亦響應，金多美、黃美英、辛睿恩都在社交網站上載這個動作的照片，齊向醫護人員致敬。