【K League】官方宣布5月8日開鑼　開季以閉門形式作賽

歐洲各大聯賽最近積極討論復賽安排，至今仍未落實確實日期。 早前同樣受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）影響的韓國，近日疫情已見放緩，所以韓國足總決定韓職聯（K League）在下月8日舉行揭幕戰，並以閉門形式進行賽事。 另外，K League特意更改原有的標誌，繼續宣傳抗疫意識。

原來在今年2月底開鑼的K League，因為新冠肺炎的關係而決定延遲開季，韓國的疫情已有放緩跡象，根據世界衛生組織截至周四（23日）的數字，僅錄得8宗新增案例，連續6日錄得少於20宗的新增個案。

K League早前因疫情而延後，在兩個多月後終於揭幕。（韓職官方網站）

同場加映：疫情下的東京（按圖放大）

+ 9 + 8 + 7

韓國足總在今日（24日）的會議落實，K League將於5月8日開鑼，揭幕戰由全北汽車主場迎戰水原藍翼。由於疫情問題而延遲開季，所以今季賽事將由三循環縮短至雙循環，及後將12隊分成兩組，舉行爭標組及護級組的單循環小組賽。

K League開季在即，賽會當然遵循政府的社交距離政策，在開季初期將以閉門形式進行所有賽事，直至政府的另行通知，才會開放予球迷入場觀戰。

若果在賽季期間，發現有球員確診感染新冠肺炎，該名球員所屬球隊的賽事將至少押後兩星期。若有球員在比賽當日確診染疫，該場賽事將會立即終止。

水原藍翼將作客全北汽車，上演今季K League的揭幕戰。（韓職官方網站）

另外，K League為了繼續宣傳社交距離的重要性，特意更改原有的標誌，將當中的「K」與足球分開，並為足球佩戴上口罩，在K League官方網站及不同社交網站中發布，為持續抗疫出一分力。

K League為繼續宣傳抗疫意識，所以特意更改官方的標誌。（網上截圖）

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