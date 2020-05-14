熱刺英格蘭國腳迪利阿里家中遇劫　被持刀悍匪一拳擊傷

熱刺的24歲英格蘭國腳中場迪利阿里（Dele Alli）周三（13日）凌晨在家中遭兩名闖入的持刀賊人襲擊，導致嘴部受傷，其兄弟希克福德（Harry Hickford）同樣遇襲受傷，警方稱兩人未有送院。

受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，迪利阿里、希克福德及二人的女友留在家中避疫，事發時有好友前來探訪，屋內5人一起玩桌球。

當地傳媒報道，兩名持刀蒙面賊人闖入迪利阿里價值200萬鎊的豪宅，先是威脅迪利阿里及希克福德，逼他們講出收藏貴重物品的位置，賊人劫去了迪利阿里兩隻名貴手錶，以及其模特兒女友Ruby Mae的一些珠寶，迪利阿里嘗試反抗時，嘴部被悍匪一拳打中，希克福德助拳亦告受傷。

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失85萬英鎊名錶

鄰居表示，警方不久後抵達現場，「我們聽聞迪利阿里臉部受傷。劫匪帶着珠寶逃去，其中一隻手錶據說價值超過85萬英鎊（約810萬港元），案發單位附近全是警察，很多人走到街上圍觀。」

警方稱正在調查事件，將翻看附近的閉路電視片段，暫未有人被捕。迪利阿里其後透過Twitter報平安：「感謝所有留言，可怕的經歷！我們現在都安好，感謝支持。」

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（綜合報道）