【英超】熱刺補時入波險勝富咸　迪利阿里傷出

熱刺周日作客以2：1險勝富咸，鞏固英超三哥之位，但繼哈利卡尼對曼聯勇戰受傷後，另一主將迪利阿里（Dele Alli）今場尾段同樣因傷退下火線，而且情況並不樂觀。

哈利卡尼因傷缺陣、孫興慜正代表韓國國家隊出戰亞洲盃，熱刺今場作客富咸派出洛蘭迪在前線擔正；不過，今季英超首次正選上陣的洛蘭迪未能為球隊入波，反而在開賽17分鐘射入自己龍門，「助」富咸領先。

幸好迪利阿里51分鐘頭槌扳平，哈利雲克斯更於補時3分鐘近門頂入，熱刺才得以反敗為勝。全取3分本應是喜事，但阿里比賽尾段因傷退下火線，令熱刺球迷擔心不已。

洛蘭迪今季英超首次正選上陣，未能為熱刺入波之餘，反而更「擺烏龍」。（路透社）

迪利阿里下半場初段頭槌破網，為熱刺追成平手。（Getty Images）

哈利雲克斯補時3分鐘入波，助熱刺反敗為勝。（Getty Images）

「阿里目前看來情況不太好」

一周之前，熱刺在溫布萊主場不敵曼聯，哈利卡尼受傷，另一入球重要來源孫興慜翌日則離隊前往阿聯酋；卡尼至少要唞兩個月的噩耗傳出幾日後，就輪到阿里傷出，而且傷勢看來不輕。

領隊普捷天奴賽後坦言：「我們未來幾日會為他檢查，但腿筋受傷需要很小心；當然，我們要進行檢查，但目前看來情況不太好。」

迪利阿里坐在場邊接受軍醫治理時觸摸大腿後肌，疑似拉傷腿筋。（Getty Images）

迪利阿里狀甚痛苦。（Getty Images）

今季聯賽攻入14球的首席射手哈利卡尼與入8球的孫興慜雙雙缺陣，屢次為球隊取得關鍵入波的迪利阿里現在亦很大機會要養傷一段時間；熱刺還可靠誰入波？

按圖放大：熱刺今季英超6大射手

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哈利卡尼對曼聯一仗受傷，孫興慜目前則為韓國隊踢亞洲盃。（資料圖片）

「不憂慮傷兵情況」

除了今季英超未開齋但盃賽累積4個入球的洛蘭迪之外，今仗對富咸不入大軍名單的盧卡斯莫拉，已經傷癒復操，讓普捷天奴多一個選擇。

因此，即使球隊本周四（24日）英格蘭聯賽盃準決賽次回合要硬撼車路士，普帥都保持一貫積極樂觀：「這不值得憂慮；這給予其他球員機會。我們會以贏波為目標。正如之前卡尼（受傷），現在阿里亦一樣，我們都希望情況不嚴重；不過，最重要的是信念。我們征戰會以贏波入決賽為目標；車路士是一支優秀的球隊，這將會是一場惡戰，但己隊會以勝利為目標。」

熱刺首回合贏1：0，今場只要取得和局就可晉級。

熱刺今季屢次面對逆境，但領隊普捷天奴一直保持信念。（路透社）

熱刺鞏固第三名 曼城贏波續追利物浦

熱刺今場擊敗富咸後，以51分排聯賽榜第三，比次席的曼城少5分，但較第四的車路士多4分。

近年幾乎屬阿仙奴「私家位」的第四位，雖暫時由車路士以47分佔據，但兵工廠以3分之差窮追不捨，而曼聯自蘇斯克查上任後聯賽錄得強勢6連勝，亦追至44分，令第四之爭變得更緊湊。

爭標形勢則未有變動，曼城周日輕取哈特斯菲3：0，順利全取3分，以4分之差繼續追趕榜首的利物浦。

曼城作客輕取哈特斯菲3蛋，繼續向榜首的利物浦施壓。（Getty Images）