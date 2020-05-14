【足球熱話】巴洛迪利談封城令下的生活　獨留家中最難頂

意大利早前的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情嚴重，政府以封城令阻止疫情蔓延，「巴神」巴洛迪利就成為「受害者」。他在Instagram直播中講述自己在封城下的生活，竟然差點因不懂煮飯而斷送生命。

意大利由3月初起執行封城令，市民需要大部份時間留在家中，直至上周才逐步解封禁令，人民開始回復正常生活。接近留在家中兩個月，巴洛迪利（Mario Balotelli）同樣深受困擾，他與前隊友馬特尼（Alessandro Matri）在Instagram直播中透露自己的苦況。

久疏戰陣的巴洛迪利，擔心兩個月沒有練習連基本功亦忘記了。（資料圖片）

巴神心目中最強11人：

+ 7 + 6 + 5

現效力布雷西亞的巴洛迪利，雖然在本月初逐步復操，但僅局限於單獨操練，「巴神」表示「沒練習太耐，感覺都追不回來」，「如果現在傳球給我，我應該未能好好地控下皮球，畢竟已有兩個月沒有接觸足球。若果家中沒有跑步機等器材，你不可能進行任何操練，而我偷偷地在附近的公園跑步。」

對巴神而言，封城令期間最困難的未必是沒有訓練，而是單獨生活引起的煩惱，差點令他斷送生命，「我在最後數星期只能獨自生活，子女不在身邊，母親已到需要接受保護的年齡，哥哥與家人正接受隔離，這是十分難捱。我並不懂煮食，所以在家中沒人的時候，我飢餓得差點要吃紙板及牆壁的一角，幸好有外送服務。」

巴洛迪利表示獨留家中的一段時間，飲食成為最大的問題。（資料圖片／Getty Images）

意大利的封城令放寬後，意甲球隊可以在下周一（18日）回復正常的團體操練，而大部份球隊希望在下月13日重開球季，大有機會成為繼德甲後復賽的五大聯賽。

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