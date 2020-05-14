【意甲】全數球會同意下月復賽　最快6月13日重開球季

意甲球會上周復操後，雖然增添數宗球員確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的個案，但似乎未有影響各支意甲球隊對復賽的信心，大部份球會希望在下月13日重開賽季，一旦成事將成為第二個重啟的五大聯賽。

意大利的新冠肺炎疫情稍見放緩，當地政府在上周逐步解除部份禁令，而意甲球隊亦可逐步回復正常操練。不過，費倫天拿﹑森多利亞及拖連奴亦有職球員在復操後證實染疫，使意甲復賽再添變數。

部份曾確診新冠肺炎的意甲球員：

+ 9 + 8 + 7

意甲賽會召開會議，與各支球會為復賽確實日子進行投票，根據《天空體育》消息指，其中16支球隊希望在6月13日重開賽季，而其餘球隊則投選6月20日，現時正等待意大利政府的同意。意甲聯賽在3月9日後停擺，全數仍有至少12輪聯賽。

在經過意大利政府及足總的同意下，意大利體育部長施巴達科達（Vincenzo Spadafora）宣布意甲球隊可在下周一（18日）起回復團體操練，但一旦有職球員再度驗出確診，全隊球員將立即暫停訓練，並接受為期15日的隔離。

復操後再添7人確診 意體育部長：冀18日恢復正常操練

另外，根據英國《衛報》消息，全數英超球隊隊長與領隊分別與賽會進行會議，隊長們首度在會上表達他們對復賽的憂慮，亦擔心疫情影響合約在6月底屆滿的球員；領隊方面則擔心球員們的狀態，因為球員在復操後並不能有身體接觸，並促請英超賽會再度調整方案。

《衛報》表示，因各個不同項目現時未達成共識，原本在下月12日復賽的目標更難達到，延遲一周重開對安排及球員的狀態亦有好處。

英超計劃下周一重啟操練 不准球員埋身搶波 限5人為一組訓練

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