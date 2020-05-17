失去體育的體育人．Nathan｜曾是208磅胖子　體育是恩人更是摯友

一場疫情，看似必然的體育賽事，紛紛消失。失去體育的我們，到底失去了什麼？ Nathan，資深體育迷，從小就因打甲一籃球的爸爸愛上運動，到中年因健康問題，又被運動所拯救，生活已無法與體育割離。 跟你我他一樣，他渴望生活從新被球賽和各種體育活動填滿，心中卻滿是矛盾。 攝影：黃舒慧 （《失去體育的體育人》系列由記者訪問後，以受訪者第一身角度撰文）

3月，看着意大利破萬的感染數字，我眉頭一皺，拿起電話，努力向身處意大利北部的運動用品代理生意伙伴傳訊息，「記得戴好口罩，少出街，多洗手……」

一句又一句都被當作「耳邊風」。直至意大利全國封鎖，才收到他們的短訊求助：「我們應怎樣做？」

3月13日，英超賽會宣布停擺，那是關鍵一刻，說明疫情已遍全球。

需先說明一點：當感染與死亡人數愈來愈多，賽事和活動暫停是必然；但運動曾救過我的命、改變我的人生，失去了，才知難過。

Nathan，44歲，從小開始已是體育迷，足球、網球、單車、羽毛球無所不愛。愛睇，更愛參與其中。（黃舒慧攝）

爸爸年輕時是前甲一籃球隊新青年的球員，我自小也隨他到摩士公園，看他打波。耳濡目染下，我也愛運動，足球、羽毛球都是至愛，升上當年的師範（現名香港教育大學）後，也特別多唸一個體育教師文憑。我更熱愛觀賞各種體育賽事，生於70年代的我，小時候難能可貴的英甲轉播、一周一次的球迷世界、電台的港甲直播，我都不會錯過；到兩個收費電視台提供大量賽事轉播，就訂購至今。

作為體育迷，我的娛樂就是周中睇歐聯、周末睇英超，加上網球大滿貫、三大單車環賽、羽毛球世巡賽，在運動產業發達的年代，根本不愁沒娛樂。疫情之初，不曾想到事態會如此嚴重；比賽全停之時，想起曾經有位40歲左右的朋友，每次交談都是到吃喝玩樂，卻因一次意外突然離世。

體育賽事當然無法和人命相提並論，但那種突然失去的失落，某程度有點相似。

更何況，運動對我而言不單是娛樂。若不是運動，我可能已不在人世。

Nathan的體重在38歲之時達到高峰的208磅，患有嚴重脂肪肝，連自身服務多年的保險公司也拒絕受保。（受訪者提供）

投身保險界後，工作忙、應酬多，加上本身貪吃，日食夜食，人到中年，由34歲開始發胖，一發不可收拾，38歲體重達到高峰的208磅。那時只覺得自己「肥」，有需要加大醫療保險和危疾保險的保額，保障家人，因而要驗身。

一驗之下才知不得了！我有嚴重脂肪肝，說我的肝像鵝肝也不為過。結果，雖然已在公司服務超過20年，危疾保障費用一加就要加75%，醫療保障更是不受保！

我問同事：「可唔可以唔好加那麼多？」

同事無奈，說：「有得買，你就好買啦……」他沒有把下一句說出來。

那一刻心裏實在不舒服，腦海閃過很多念頭，我與太太育有3個小朋友，若我突然走了，他們怎辦？我才活了短短38年，還有很多事未做啊。

近年興趣由收集波衫轉變成收集「Match Worn」的單車戰衣。（黃舒慧攝）

這成為我人生一個轉捩點，醫療保險不受保這回事，大大刺激了我，而且也想為家人負責我，必需減肥！

但我能做什麼？拖着208磅的身驅、一向不甚健康的膝頭，跑步不是選擇。

想起環法、環意單車賽的公路單車，幾型喎！就向前港隊單車代表何兆麟學法，單車的槓桿原理，調校好座位高度，膝蓋不會痛。提升了技術、也認識了一班車友，踩着踩着，一年間，體重由208磅減到最低的151磅，及後再次嘗試加大保險金額，危疾保障計劃由加價75%變成只加25%，醫療保險更由不受保，變成毋需加保費就可續保！

保費只是指標，運動真的救過我的命。

此後，我的人生就被運動填滿。除了一周幾天踩單車、睇單車、足球、羽毛球比賽，更將興趣發展成副業，與幾個朋友合作代理一些意大利和德國出產的運動器材和用品，同時也協辦或參與一些慈善體育賽事，享受運動樂趣之餘也可助人。

最瘦的時候，體重足足減輕了57磅。（受訪者提供）

睇比賽、做運動都會有種規律，熱愛運動者通常也愛這規律感，偏偏現在世界失去了規律；疫情最嚴重之時連外出踩單車都不敢，那種空虛，是跟朋友連線踩室內單車、或是睇Netflix劇集都無法填補。

相信全世界體育迷，包括我，都想比賽盡快恢復，往常的規律也可恢復。除了有比賽可睇，不再空虛，球隊、單車隊也可走出財困。因緣際會下，我認識世界各地的職業單車手，比起許多仍有糧可出的足球員，我更擔心「冇比賽就冇飯開」的職業單車手們。

但既是體育迷，心裏也矛盾。想看比賽，但更想球員可安心比賽，我時常想，比賽回復後第一場比賽，必定看得很有滋味，但若參與者帶着恐懼作賽，球迷也未必睇得開心吧？

現代足球牽涉很多商業與合約問題，但運動賽事本質是為人提供娛樂，那我們作為受眾，也要尊重提供娛樂的表演者。另一擔憂就是，若復賽後疫情再爆發，對人命、對體壇的傷害將會更大。

矛盾之中，說時遲那時快，德甲和德乙就開波了，這稍稍紓解了我的矛盾，畢竟這有莫大意義──無論環境有多難，都要重新站起來。

每個人都急不及待想生活重回正常，只希望在歐洲各國中應對疫情相對較好的德國，能以足球點燃全球體育迷對未來的希望，成為「回復正常」的第一步。

我們都急不及待「回復正常」，只望一切順利，德甲可成為「回復正常」的第一步。（黃舒慧攝）

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