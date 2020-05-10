失去體育的體育人．劉舜文｜說在德甲重開前　講波要講到最後一刻

一場疫情，看似必然的體育賽事，紛紛消失。失去體育的我們，到底失去了什麼？ 劉舜文，香港足球評述員，2001年至今，一直以聲音、甚至歌聲帶領球迷觀賞本地及外地各項足球賽事，特別是德甲。 疫情之下，比賽一度全停，他的日常由評述賽事，變成每日4點半準時收看張竹君醫生的記招。德甲重開之前的日子，他的世界天翻地覆。 攝影：梁鵬威 （《失去體育的體育人》系列由記者訪問後，以受訪者第一身角度撰文）

3月那夜，與過去19年的每個周末無異：走進直播房、戴起耳機，直踩兩場意甲，頭場是帕爾馬對史帕。直播畫面見到球員從球員通道出來了，耳機中的英文旁述卻突然說，這場波，不踢了。

畫面突然回到廠景。

不踢了？什麼意思？

嘴巴執生，手指同時執生──上twitter看新聞、看Whatsapp有沒有同事「提水」，才知意大利有官員說不能讓球員冒險，突然叫停。兩小時後比賽突然又展開，但延誤之下，下半場跟AC米蘭對熱拿亞撞期……

這晚手忙腳亂，之後才發現，能手忙腳亂也是福氣。

自3月中開始，全球體育賽事陷入停頓，劉舜文的評述生涯也一樣。（梁鵬威攝）

緊接的星期一，薩斯索羅對布雷西亞踢完後，意甲正式暫停。不要緊，周中還有歐聯16強次回合，巴黎聖日耳門主場對多蒙特，場外的巴黎球迷多得令人咋舌，歐洲人根本就不怕吧？然後魯加尼和阿迪達都中招了，德甲也停頓……很快接到不少記者訪問，就知大件事。

3至5月本是工作高峰期，一切賽事忽然全停，沒收入，很久沒如此清閒過。我在2001年正式簽約成為評述員後，足足有7年時間過着天光做會計、天黑當評述的雙職人生，那時候好辛苦，周中要講波的日子「零睡眠」，只得把握完成評述工作後，回到公司「瞓地板」的一小時休息。

壓力大、欠休息，幾年間急速變成Ｍ字額。當年評述工作不足成為一份全職收入，但老實說，若那時要二選一，我必定放棄會計，最終也在08年收入改善之下，如願做全職評述員。

2002年日韓世界盃，有線電視的評述和嘉賓團隊，當年的劉舜文（右一）還未成為全職評述員，任達華（前排左一）也在陣中。（受訪者提供）

閒在家中，生活從別人半夜開電視聽我講波，變成我下午開電視看張竹君醫生開記招。其餘時間，就陪陪家人、收拾很久沒整理的房間，翻出許多舊物，除了陳舊的體育雜誌《奪標》、舊的《星島日報》，還有中學班相、舊波衫，還有NBA球星卡……

哎呀，原來我讀預科時，曾經捨棄第一支愛隊——前港甲球隊海峰、也捨棄了偶像施維山，沉迷在NBA的世界，零用錢都花在球星卡上。

然後，又拿起幾乎斷線的封塵木結他，寫了首《普巴好嗎？》，再雞手鴨腳學剪片，製作MV放上Youtube，當增值一下。一邊彈，一邊想起06年世界盃，每日都要寫歌，很多時坐上回公司的巴士，還在改詞，壓力好大好大。

但說到壓力，最緊張還是入行頭兩三年，最記得第一次做直播評述，尷尬卻深刻。

2006年世界盃嘉年華，林海峰也是嘉賓之一。（受訪者提供）

那是2001至02球季的德甲開咧戰，慕遜加柏對拜仁慕尼黑，三人評述陣容有兩位前輩老靜（何靜江）、Keyman（馬啟仁）和我。Keyman是當年有線的王牌評述員，老靜是我兒時偶像。9點展開的節目，我5點多已在有線大樓附近，到茶記吃飯飲奶茶。

真不該喝那杯奶茶。

直播開始前，我很想很想吐，Keyman看着我，神色自若說：「唔使驚喎！」整場直播比賽期間，我都向後45度靠住椅背、頭向後仰，不然大概會吐到Keyman身上，若不是他那句話替我減壓，我早已吐了。

兩三年後，我開始適應那份壓力，沒再想吐，也習慣人生圍繞賽程運轉。19年來，工作、放假、約朋友，全都視乎足球賽程。

2010年世界盃嘉年華，劉舜文再次為球迷以足球寫歌、演唱、彈結他，至今仍令人印象深刻。（受訪者提供）

有誰想到一切會突然停頓？本來我睇得化，畢竟評述工作本就不穩定，要視乎效力機構有沒有投得轉播權，今屆有得講、下屆不一定，這不安感我已體會過很多次。但這次實在不一樣。

經歷過2003年「沙士」，個人也小心應對今次疫情，但真的真的沒想過影響可以大到這地步，睇開的球賽，近至港超聯、亞冠盃，遠至歐洲四大聯賽、歐聯歐霸，都停了。停頓有限期還好，偏偏無人知道疫情什麼時候結束，有段時間實在折磨。

失去了體育賽事，就是失去足球帶來的安全感——不單是工作和收入，更是心理上的安全感。一場直播比賽，即使不專心睇，但偶爾望望螢幕，遠在地球另一邊的球員在跑、皮球在滾動、有個聽了很多年的講波佬在吶喊，你沒有很專心、卻覺得熟悉。失去這份安全感，才發現關於足球、關於體育運動的一切，早已「入晒血」。

劉舜文最愛史浩克04，一次訪問前隊長侯韋迪斯的機會令他感動不已。（梁鵬威攝）

一次疫情，受打擊的行業不少。後悔當評述員嗎？不。08年選擇成為全職評述員，就要留守到最後一刻，直至有一日這行業被淘汰。

哪份工作能讓你將興趣成為事業？

哪份工作能讓你以自己的聲音帶領球迷投入比賽，甚至是自己愛隊的比賽？

哪份工作能讓你雖無法成為球員、球證、教練，卻仍是球賽的一部份？

我無法忘記，史浩克04半場落後多蒙特4球，最終追成4：4的一晚，我最後有多激動、回家後如何興奮得睡不着；

我無法忘記，每個為自己在直播評述中犯錯而難過得無法入睡的晚上和早上；

更無法忘記，2011年採訪德甲，史浩克04作客以0：3輸給史特加，當德國聯賽會職員都覺得訪問無望，我最喜歡的隊長侯韋迪斯竟然主動接受訪問。短短3個對答，我開心得一生難忘。

2011年的德甲採訪之旅、和之後多個工作及採訪機會，仍畢生難忘：

+ 10 + 9 + 8

還好，足球那份安全感突然回來了！

德甲將於5月15日重開，第一場更是我最愛的史浩克04在魯爾地區打吡作客多蒙特！

消息公布前幾天，我沒日沒夜地看新聞，到落實一刻，真的放下心頭大石！我不久前還跟朋友說，6月30日前開波已要還神，這神真的要還一還。

雖是閉門作賽，但當「乜波都冇得你睇」變回「閉門重開」，你會發覺閉門已經好過冇得踢。重開的首輪德甲，可望安排到中文評述，若是由我評述，肯定會比平日更亢奮，若不喜歡小弟亢奮的觀眾，要先說聲不好意思了……

相信很快、很快就可以再透過直播再與球迷相聚。（受訪者提供）

疫情期間，我失去過睇波的娛樂、失去過評述的機會。睇波非必然、工作也非必然，但這段日子令我再次肯定自己對評述工作的熱愛，哪怕不穩定，08年選擇成為全職評述員，就要留守到最後一刻，直至這行業被淘汰、或是我再沒機會開咪。

那會是十年後？廿年後？還是今天？

不知道，但我會盡量講到最後一刻。

球迷們，準備迎接開波吧！（梁鵬威攝）

《失去體育的體育人》系列：

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