【F1】辛斯複製艾朗素之路　西班牙兩代車手投法拉利一個大不同

西班牙車手辛斯（Carlos Sainz Jr.）來年由麥拿侖轉投法拉利，巧合地複製了同胞大前輩艾朗素（Fernando Alonso）的F1之路，但二人的生涯有有一點仍屬天淵之別。

辛斯早前證實來年轉投法拉利，外國傳媒發現兩人的F1之路可謂「餅印」一樣。

艾朗素2001年正式登陸F1時，效力的車隊為文拿迪（Minardi），讀者可能會問：「辛斯仔2015年F1地標是效力紅牛二隊，怎麼一樣了？」

辛斯（左）視艾朗素為偶像，想不到F1生涯會與偶像如此相似。（網上圖片）

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文拿迪紅牛二隊本是同根生

熟悉F1歷史的讀者應該會記起，文拿迪這支「魚腩車隊」2005年撤出F1時，紅牛出資收購了車隊，並改名作Toro Rosso，亦即是紅牛二隊。雖然文字不一樣，但兩名西班牙車手登陸F1的車隊卻是「同根」。

艾朗素於雷諾兩奪世界冠軍殊榮。（網上圖片）

艾朗素的兩座世界冠軍獎盃，是辛斯未來的一大目標。（instagram @fernandoalo_oficial）

艾朗素2001年在文拿迪表現出色，雷諾二話不說於翌年收為己用，更於2005及06年兩奪世界冠軍。

辛斯於紅牛二隊留了兩年多，2017年賽季後半段突然轉投雷諾，但這隊雷諾與艾朗素年代的雷諾差天共地，辛斯在雷諾一季多只曾在2018年阿塞拜彊站得第5，季後更被列卡度（Daniel Ricciardo）搶走了席位，投靠麥拿侖。

艾朗素的兩屆世界冠軍，亦是二人生涯至今最大的分別。

辛斯與艾朗素一起出戰西班牙站成為了一時佳話。（instagram @fernandoalo_oficial）

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無獨有偶，艾朗素2007年轉投麥拿侖，夥拍現效力平治的咸美頓（Lewis Hamilton），但兩人爭冠爭到不和，最後兩人雙雙失冠，「西班牙車王」亦離開了麥拿侖，重返雷諾，2010年轉投法拉利，苦戰5年後再次駕駛搭載本田「GP2 Engine」的麥拿侖賽車。

辛斯去年於麥拿侖表現備受讚賞，巴西站更得到了F1生涯首次上頒獎台的機會。這名25歲車手來年轉投法拉利，會有什麼發展仍是未知之數，但得到了一架有力爭勝的戰車，可肯定其事業會再上一層樓。