【F1】華迪爾年底與法拉利分道揚鑣　勢再掀車手大執位

雖然一級方程式（F1）至今仍然未能開季，但已經傳出車手離隊消息，外媒在今早（12日）透露法拉利的華迪爾（Sebastian Vettel）將在季尾離隊，而及後車隊證實消息，合作6年過後分手。該名32歲德國車手離開「躍馬」後，未有透露他的下個目的地，但必定再度引起另一次的車手「大執位」。

《BBC》及賽車網站《Motorsport.com》等在今日（12日）分別透露，現年32歲的四屆世界冠軍華迪爾，與「躍馬」合約在今年底屆滿，據了解未能與車隊達成共識，將在今年年底與法拉利分道揚鑣，結束6年的賓主關係。

及後，法拉利官方證實華迪爾的離隊消息，華迪爾在聲明中表示雙方的目標各有不同，所以與車隊「因理解而分開」，而他亦澄清並非因為金錢而離隊。該名四屆世界冠軍感激車隊及車迷多年的支持，指法拉利在他生涯佔重要一席位。

華迪爾將在今年底離開法拉利，結束6年賓主關係。（資料圖片／Getty Images）

陸克萊（Charles Leclerc）與華迪爾在去年鬥得難分難解，更曾經在巴西站「攬炒」，但得知隊友將離隊的消息後，在個人Instagram向華迪爾致敬，「十分榮幸可以與你（華迪爾）在法拉利共事，雖然我們在賽場上有喜有悲，但我們依然互相尊重對方，在他身上亦獲益良多，感激你貢獻的一切。」

華迪爾在近年贏得14個分站冠軍，使他成為法拉利史上第三成功的車手，車隊話事人賓諾圖（Mattia Binotto）表示「分手」是對雙方最好的決定。

F1歷年經典車隊內訌：

陸克萊新拍檔二選一

根據《BBC》等外媒消息指，現效麥拿侖的辛斯（Carlos Sainz Jr.）及雷諾的列卡度將會是取代華迪爾的潛在大熱人選，勢掀起另一番的車手「大執位」。

列卡度加盟雷諾後，戰車表現一直未有大改善，更未踏足頒獎台，增添他的離心。麥拿侖的辛斯若果加盟「躍馬」的話，《BBC》稱二人或交換車隊，華迪爾改投麥拿侖。

陸克萊明年的拍檔將不再是華迪爾，辛斯與列卡度是大熱人選。（資料圖片／Getty Images）

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