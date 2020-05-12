【F1】華迪爾年底與法拉利分道揚鑣　勢再掀車手大執位

雖然一級方程式（F1）至今仍然未能開季，但已經傳出車手離隊消息，外媒在今早（12日）透露法拉利的華迪爾（Sebastian Vettel）將在季尾離隊，而及後車隊證實消息，合作6年過後分手。該名32歲德國車手離開「躍馬」後，未有透露他的下個目的地，但必定再度引起另一次的車手「大執位」。
《BBC》及賽車網站《Motorsport.com》等在今日（12日）分別透露，現年32歲的四屆世界冠軍華迪爾，與「躍馬」合約在今年底屆滿，據了解未能與車隊達成共識，將在今年年底與法拉利分道揚鑣，結束6年的賓主關係。
及後，法拉利官方證實華迪爾的離隊消息，華迪爾在聲明中表示雙方的目標各有不同，所以與車隊「因理解而分開」，而他亦澄清並非因為金錢而離隊。該名四屆世界冠軍感激車隊及車迷多年的支持，指法拉利在他生涯佔重要一席位。
華迪爾將在今年底離開法拉利，結束6年賓主關係。（資料圖片／Getty Images）
陸克萊（Charles Leclerc）與華迪爾在去年鬥得難分難解，更曾經在巴西站「攬炒」，但得知隊友將離隊的消息後，在個人Instagram向華迪爾致敬，「十分榮幸可以與你（華迪爾）在法拉利共事，雖然我們在賽場上有喜有悲，但我們依然互相尊重對方，在他身上亦獲益良多，感激你貢獻的一切。」
華迪爾在近年贏得14個分站冠軍，使他成為法拉利史上第三成功的車手，車隊話事人賓諾圖（Mattia Binotto）表示「分手」是對雙方最好的決定。
F1歷年經典車隊內訌：
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It's been a huge honor for me to be your team mate. We've had some tense moments on tracks. Some very good ones and some others that didn't end as we both wanted, but there was always respect, even though it wasn't perceive this way from the outside. I've never learnt so much as I did with you as my teammate. Thank you for everything Seb. 📸: @kymillman
陸克萊新拍檔二選一
根據《BBC》等外媒消息指，現效麥拿侖的辛斯（Carlos Sainz Jr.）及雷諾的列卡度將會是取代華迪爾的潛在大熱人選，勢掀起另一番的車手「大執位」。
列卡度加盟雷諾後，戰車表現一直未有大改善，更未踏足頒獎台，增添他的離心。麥拿侖的辛斯若果加盟「躍馬」的話，《BBC》稱二人或交換車隊，華迪爾改投麥拿侖。
陸克萊明年的拍檔將不再是華迪爾，辛斯與列卡度是大熱人選。（資料圖片／Getty Images）
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