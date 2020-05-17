【德甲】賽事重開沒氣氛、多傷兵　卻讓英超和世界看到希望

德甲昨晚（16日）正式重開，以多蒙特對史浩克04的魯爾地區打吡作頭炮，重開首日的4場賽事，都在如此史無前例的特別情況下順利完成。 除了令餓波已久的球迷得以止止癮，德甲成為重開先鋒，無疑是為其他歐洲頂級足球聯賽，特別是牽涉更廣、更受歡迎的英超帶來4大啟示──一些重新開賽後，需要預期和接受的情況。

1. 球員狀態分野大 傷兵多

7周未有比賽、許多球隊都只是在大約10天前趕急地開操、未經熱身賽調整狀態的情況下，德甲首日復賽的4場賽事共8支參賽球隊，都有不少傷兵。

單計多蒙特對史浩克04一戰，「蜜蜂兵團」熱身之時有17歲小將基奧雲尼雷拿受傷，代替他擔正的杜根夏薩特，亦在末段因輕傷退下火線，史浩克04亦有圖迪保半場時換出。其餘賽事中，賀芬咸的斯巴施坦魯迪和比布、哈化柏林的史基布特、柏達邦的卡奧斯加素拿、慕遜加柏的馬古斯杜林，都是首日的十字軍。

多蒙特對史浩克04一戰中，兩軍狀態、配合有莫大分野。（美聯社）

久未比賽，狀態有一定程度下滑當然合理，但某程度上亦可反映出球員自身在7周休戰期間，有無盡力保持狀態、球隊又有否盡力監控及協助。如史浩克04，若在彼此狀態接近的情況下，表現應未至於如此差劣。英超和其他歐洲頂級聯賽一旦復賽，相信亦需要面對類似的問題。

2. 社交距離未有影響戰意

這是德甲整個復賽計劃中一個非常關鍵的課題，足球本來就是身體接觸極多的運動，競技接觸無可避免，就要在其他地方下功夫：後備席的分隔、入球後禁止埋身慶祝、取消賽前的握手環節等等。球員大多都相當自律，夏蘭特的「社交距離式」慶祝成為熱話，其他球員慶祝大多只跟隊友碰碰手肘、或是以碰腳代替握手。

當然，始終會有人一時忘形，例如哈化柏林後備球員保耶達在對手「攻入」烏龍球後，情不自禁親吻隊友古積，違反社交距離令，惟那只屬極小數。而社交距離也沒有減少球員對比賽的投入，沒有球迷在場也許多少有點影響，但可以見到的是，作為職業球員，他們未有因擔心感染而影響場上心態，相信放諸英超或其他賽事，一旦復賽，都能見到以100%態度作賽的球員們。

哈化柏林後備保耶達在對手「攻入」烏龍球後，情不自禁親吻隊友古積，違反社交距離令，但賽會決定不會給予處分。（路透社）

德甲復賽後的隔離措施：

+ 2

3. 復賽計劃嚴謹 勢成英超復賽明燈

德國賽會拋出詳細復賽方案後，只有零星政客、醫學界的反對聲音，最終也順利重開。德甲和德乙的復賽方案非常嚴謹，從球場每個部份、每種設施的人數限制都有嚴格指引，對於球隊職球員住處都有嚴格限制，甚至要求球員需監控家人的健康狀況，而這一切是建基於德國疫情控制相對得宜、死亡率較低。

英超的Project Restart也有類似規則，但在英國疫情未完全受控下，似乎難以說服所有球員放心參賽，至今仍有不少來自球員的反對聲音。若德甲能順利完成首周所有賽事、且沒有出現任何與比賽相關的感染個案，其復賽計劃肯定成為各大聯賽的藍圖，對於持反對意見的部份英超球員，或許可稍稍加強作賽的信心。

英超真的可以重開嗎？這些球員和教練大力反對：

+ 2

4. 沒有球迷是最大缺憾 球賽仍能給予力量

德甲復賽後最教球迷不習慣的，是直播之中只聽得見球員、教練提場的聲音，平日熾熱的吶喊聲、歌聲和鼓聲通通消失。多蒙特主帥法夫利也不禁說：「球員起腳射門，看台上卻沒有傳來任何聲音，真的好奇怪」。

最深刻一幕，是多蒙特擊敗史浩克04後，全體球員像以往般向南看台列隊、衝前跳起慶祝，不同的是無法像以往般手牽手，揚起雙臂時，南看台上也沒有2萬位球迷回應。

然而，這動作對球員和球迷而言都有莫大意義──雖然彼此不在現場互相支持，卻仍能透過空盪盪的場館和電視轉播，感受到彼此的心意和力量，這正是疫情中足球重開最大的意義。以英超的受歡迎程度，更能將力量傳遍全球。

多蒙特全軍賽後向無人的看台慶祝示意：